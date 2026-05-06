Kast tras críticas del CFA a megarreforma: “Desde el miércoles iremos dando respuesta a cada planteamiento”

Este martes, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso una crítica visión de la megarreforma del Presidente José Antonio Kast y detectó una serie de riesgos directos que representa el proyecto para las arcas fiscales.

En una exposición realizada ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por la presidenta del CFA, Paula Benavides, afirmó que “el impacto final del proyecto sobre el balance fiscal depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado”, tras lo cual afirmó que “lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante”, no contenidas en la iniciativa.

Así las cosas, el Presidente Kast fue requerido al respecto la noche del martes, en el marco de un encuentro ciudadano en Puerto Montt, por las observaciones de la entidad, en específico por el riesgo que presentaría la baja del impuesto de primera categoría, que mantendría un crecimiento deficitario, al menos, hasta 2031.

“Nosotros siempre hemos tenido el mayor respeto por la institucionalidad, así como tenemos el mayor respeto por el Banco Central y cada uno de los análisis que se hacen los recibe, los revisa, los analiza el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz)”, indicó el jefe de Estado.

En este sentido, indicó que su administración entregará respuestas a todas las inquietudes que sean planteadas por las diversas instituciones relacionadas.