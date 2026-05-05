Diputados republicanos transmiten a La Moneda malestar por el rol de Alejandro Irarrázaval

El jueves por la tarde, cuando varios de los funcionarios de La Moneda ya habían abandonado el palacio para disfrutar del fin de semana largo, los diputados Cristián Araya y Luis Felipe Sánchez (ambos militantes del Partido Republicano) llegaron de forma discreta. En el Segundo Piso, los recibió el jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval.

Los diputados llegaron para cerrar la que fue la semana más difícil para el ingeniero comercial -y amigo cercano del Presidente José Antonio Kast- desde que asumió el cargo, marcada por los cuestionamientos que recibió por personeros de la misma colectividad en la que él milita: el Partido Republicano.

Frente a él, los diputados pidieron ajustes para mejorar la conducción del Segundo Piso. En el partido son varios lo que consideraban que era necesario reforzar la figura del ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI). Una idea que desde el partido empujaron con fuerza la semana pasada, con el fin de contrarrestar el poder de Irarrázaval.

Los diputados transmitieron que existe un déficit comunicacional en los distintos ministerios a la hora de planear sus giras en regiones. El reclamo, en concreto, fue que a los parlamentarios no se les avisa cuando las autoridades estarán desplegadas, lo que complejiza acompañarlos en terreno.

Araya fue uno de los diputados que, la semana pasada, cuestionó abiertamente al Segundo Piso, luego de que lo hiciera el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella.

“Las recomendaciones técnicas son necesarias, pero la conducción política es indispensable. Para eso existe una jefatura de los equipos de asesores del Segundo Piso y su deber es anticipar riesgos, ordenar el relato y evitar que un informe administrativo termine convertido en una crisis política o comunicacional”, planteó Araya, a raíz de la filtración del oficio de la Dipres.

Además, los diputados hicieron ver que el Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Trinidad Steinert, carece de una agenda que los parlamentarios puedan destacar en regiones. Que ella exista es algo fundamental para los parlamentarios republicanos, pues son conscientes de que avanzar en proyectos relativos a seguridad fue la principal promesa de campaña del Presidente Kast.

“Nosotros en dos meses no podemos hacer un cambio completo y total de todo (en referencia a los problemas de inseguridad), pero sí armar un plan. A la ministra (Steinert) se le está acabando el tiempo, y eso es real. Los chilenos están pidiendo de que luego se presente un proyecto de seguridad”, dijo el diputado Álvaro Carter (de la bancada republicana), en conversación con Desde la redacción, de La Tercera.

Los cuestionamientos a Irarrázaval los ha encabezado Squella, quien la semana pasada remarcó que el Segundo Piso debe coordinarse y “tomar las riendas”.

Ayer, el timonel reforzó sus crítica hacia Irarrázaval en el comité político ampliado de La Moneda, donde estaba presente el jefe de asesores. “¿No vamos a hablar del problema en la habitación?”, preguntó Squella. “Tenemos un problema de coordinación evidente y queremos saber si hay una conclusión después de lo que ocurrió la semana pasada”, agregó, en frente de ministros, jefes de partidos y parlamentarios.

En la cita, Squella buscó despejar si es que esa tarea de coordinación recaerá en Interior, encabezado por el ministro Alvarado, o en Irarrázaval. A raíz del comentario del senador, el titular de Interior enfatizó que él está a cargo de los asuntos políticos que involucren a los partidos oficialistas con el gobierno.