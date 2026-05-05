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    El Gobierno proeuropeo de Rumania cae tras una moción de censura

    El Gobierno de coalición rumano cayó este martes después de que los legisladores votaran a favor de una moción de censura contra el primer ministro, Ilie Bolojan, desencadenando un nuevo período de agitación en el país.

    Por 
    RFI
    Ilie Bolojan en una reunión del Consejo Europeo en Bruselas, el 6 de marzo de 2025. Foto: Consejo Europeo

    La moción de censura contra Ilie Bolojan obtuvo 281 votos de los 233 que debían ser aprobados en un Parlamento que tiene 464 escaños. Un resultado que corre el riesgo de sumergir al país de nuevo en la agitación política, mientras las fuerzas democráticas acusan a los socialdemócratas de jugar con fuego al ayudar a legitimar una extrema derecha en expansión.

    En efecto, la semana pasada, el Partido Socialdemócrata (PSD), de izquierdas, que se retiró de la coalición a finales de abril, y la Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), de la oposición de extrema derecha, presentaron la moción al Parlamento.

    La austeridad es la culpable

    Con un 37% de opinión favorable en las encuestas, la AUR ya está superando al PSD en intención de voto, actualmente la fuerza más importante en el Parlamento desde las elecciones de diciembre de 2024, con 130 diputados. Es el “final de 10 meses durante los cuales los llamados proeuropeos no han entregado más que impuestos, guerra y pobreza”, reaccionó el presidente de la AUR, George Simion, en X tras la moción de censura.

    Miembro de la coalición gobernante, el PSD había cerrado la puerta de golpe hace dos semanas en protesta por las medidas de austeridad introducidas por Bolojan para reducir el déficit presupuestario del país, el mayor de la Unión Europea. “Creo que sería apropiado que Ilie Bolojan renunciara a su cargo ahora” para formar “un nuevo gobierno rápidamente”, dijo el líder del PSD, Sorin Grindeanu, tras la votación.

    “Mantener a Rumania en el camino correcto”

    Bolojan denunció una moción de censura “mentirosa” y “cínica”. “Hace 10 meses acepté este puesto y me enfrenté a una situación difícil en la que tenía que hacer lo correcto. No lo que era popular, sino lo necesario”, añadió, estimando que “los graves problemas del país” no desaparecerán con él.

    Su llegada al poder en junio de 2025, apoyada por cuatro partidos proeuropeos incluido el PSD, puso fin a semanas de negociaciones, así como a un turbulento periodo político que comenzó con la cancelación de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Habían estado dominadas por un candidato de extrema derecha desconocido, lo que provocó acusaciones de interferencia rusa en la campaña electoral.

    El lunes, el presidente proeuropeo Nicusor Dan dijo que el país continuaría su orientación prooccidental independientemente del resultado de la votación. “Las discusiones políticas serán difíciles, pero es mi responsabilidad como presidente -y la de los partidos políticos- mantener a Rumania en el camino correcto”, dijo a los periodistas.

    El país, cuyo déficit alcanzó el 7,9% del PIB en el cuarto trimestre de 2025, está sujeto a un procedimiento europeo de déficit excesivo desde 2020 y corre el riesgo de perder fondos europeos.

    Más sobre:Rumaniamoción de censuraIlie BolojanEuropaMundo

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