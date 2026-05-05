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    Cómo se hizo el vestido “de película” que Sabrina Carpenter lució en la Met Gala 2026

    La artista de éxitos como Manchild, quien se desempeñó como coanfitriona en el evento, también hizo una presentación especial en la que interpretó tres de sus temas. Asimismo, cantó junto a Stevie Nicks. El vestido con el que llegó a la ceremonia figura como uno de los más aclamados de esta edición.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo se hizo el vestido “de película” que Sabrina Carpenter lució en la Met Gala 2026. Fotos: capturas.

    Uno de los looks más aclamados de la Met Gala 2026 fue el de Sabrina Carpenter, quien se desempeñó como coanfitriona del evento junto a figuras como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, directora de contenidos de Condé Nast y directora editorial mundial de Vogue.

    Bajo la temática Arte del vestuario y el código de vestimenta La moda es arte, la cantante de éxitos como Manchild lució un vestido hecho completamente de rollos de película, el cual fue diseñado por Jonathan Anderson, el director creativo de Dior.

    Se trata de la cuarta vez en que la artista de 26 años asiste al evento anual, que en esta edición, además de celebrar la nueva gran exposición del Instituto del Traje, estrenó su nueva sede: las Galerías Condé M. Nast, también en el Museo Metropolitano de Arte (The Met) de Nueva York.

    Previamente, Carpenter había asistido a las respectivas Met Gala de 2022 (cuando lució un conjunto dorado de Paco Rabanne), 2024 (cuando usó un vestido bicolor de Oscar de la Renta) y 2025 (cuando llevó un traje sin pantalón de Louis Vuitton by Pharrell).

    Su presencia como coanfitriona del evento se posiciona días después de que estrenara una colaboración con Madonna, titulada Bring Your Love, y semanas después de sus espectáculos como cabeza de cartel del festival Coachella.

    Recientemente, en marzo, se presentó en la edición 2026 de Lollapalooza Chile, como parte de una gira que también incluyó a otros países de la región.

    Cómo se hizo el vestido que Sabrina Carpenter lució en la Met Gala 2026

    En una entrevista con Vogue, la cual fue realizada durante la transmisión oficial, Carpenter confirmó que su vestido estaba hecho completamente de rollos de película.

    “Todo está hecho de película, lo cual es mi sueño. Jonathan Anderson, el genio que es, y Dior, todo el equipo, son increíbles. No puedo expresar (lo suficiente) mi amor y gratitud hacia ellos”, declaró la estrella mundial del pop.

    Relató que la firma con sede en París también estuvo a cargo de todos los looks que lució en Coachella y que, tras dichas presentaciones en California, enseguida se centraron en “este vestido de ensueño”.

    “Con Jared Elner, mi estilista, lo combinamos todo. Es asombroso. Es de la película Sabrina, que es una de mis favoritas de todos los tiempos”, agregó Carpenter, refiriéndose al filme de 1954 protagonizado por Audrey Hepburn.

    Pero Carpenter no solo destacó por su vestido “de película” y por ser coanfitriona del evento. La artista también hizo una presentación especial en la Met Gala 2026, en la que cantó House Tour, Espresso y Please Please Please.

    Para dicha instancia, utilizó un vestido Versace Tribute de la colección primavera 2018, que reinterpretó las serigrafías de Andy Warhol de Marilyn Monroe y James Dean (que aparecieron por primera vez en la colección Pop Art de Versace de 1991, diseñada por Gianni Versace), según rescata Vogue.

    Asimismo, acompañó a Stevie Nicks en Landslide y Don’t Stop, ambos de Fleetwood Mac.

    De acuerdo a la revista dirigida por Wintour, Carpenter interpretó esas canciones con un vestido dorado con flecos de Bob Mackie.

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    Más sobre:Met Gala 2026Sabrina CarpenterMet GalaModaEstiloCarpenterJonathan AndersonDiorMetThe MetRopaVestimentaVestidoJared ElnerSabrinaAudrey HepburnMúsicaCineLa Tercera

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