Bullrich y situación judicial de Galvarino Apablaza tras perder asilo: “Aprovechó ese vacío existente para irse”

La senadora argentina Patricia Bullrich abordó este martes la situación que desembocó en que Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, finalmente terminara prófugo.

Lo hizo previo a su participación en el seminario “La Otra Mirada a la Seguridad”, en el que también participará el ministro de la Segpres José García Ruminot; además de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana María Quintana.

Consultada respecto a la situación de Apablaza, la exministra de Seguridad Nacional argentina enfatizó: “Hicimos todo lo que teníamos que hacer”.

“Le habían dado asilo, tuvimos que hacer todo un procedimiento, cambiamos la comisión, logramos que esa comisión le saque, le retire el asilo, luego él fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo que estaba en condiciones de ser extraditado. En todo este tiempo él tejió durante muchos años redes con ciertos sectores políticos de la Argentina”, detalló.

Respecto al hecho de que cuando la policía argentina fue a la casa del exfrentista no lo habría encontrado, la senadora explicó que "cuando hay un proceso judicial en marcha no se puede estar persiguiendo a una persona o haciendo inteligencia sobre una persona que está en un proceso judicial sin decisión. En ese tiempo evidentemente él aprovechó esa circunstancia, ese vacío existente para irse “.

“Si está en Argentina lo vamos a encontrar. Y ese es el compromiso del presidente argentino, es el compromiso del Gobierno. Hicimos todo para que Apablaza vuelva a Chile extraditado, ya está otorgada la extradición, solamente hay que encontrarlo y estoy convencida que la fuerza de seguridad argentina lo van a encontrar”, concluyó al respecto.

Reunión con José Antonio Kast

La senadora argentina también sostendrá durante esta jornada una reunión con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

Sobre esta reunión detalló que “nos vamos a focalizar justamente en las cuestiones de seguridad, de narco organizaciones, de organizaciones criminales, cuáles son por lo menos en nuestra experiencia”.

A lo que agregó: “Humildemente poder transmitir esa experiencia de por qué nosotros logramos en dos años pasar de una zona totalmente tomada como la ciudad de Rosario a una zona que hoy está liberada para la población, para la ciudadanía, tomando medidas muy concretas, muy fuertes, pero efectivas”.