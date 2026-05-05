Carmona y posibilidad de que megarreforma de Kast sea aprobada en su idea de legislar: “Esa dura realidad hay que asumirla”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, reconoció que la oposición corre con desventaja para evitar que el megaproyecto en materia de reactivación económica y reconstrucción del Ejecutivo logre ser aprobado en general en el Parlamento.

La iniciativa miscelánea, que incluye una reforma tributaria y con la que el Presidente José Antonio Kast pretende avanzar con su “gobierno de emergencia”, ya inició su periplo en el Congreso. De hecho, tiene carácter de suma urgencia, es decir, un plazo tentativo de 15 días para ser despachada, contados desde el 22 de abril.

En diálogo con radio Universidad de Chile, el dirigente comunista admitió que existe una alta probabilidad de que la reforma miscelánea consiga los votos a favor para la idea de legislar.

“Esa dura realidad hay que asumirla. Si ellos tienen por ahora, o están muy cerca, o van a lograr tener los votos para aprobar la idea de legislar, la argumentación de por qué nosotros rechazamos la idea de legislar tiene que ver con un proyecto que, de alguna forma, tiene una trampa", dijo.

El dirigente de oposición planteó que el reproche de su sector es que la reforma miscelánea “junta reconstrucción, desde el punto de vista de las políticas específicas, realizadas en el tema, por ejemplo, de los damnificados de incendios, con reconstrucción desde el punto de vista de los capitales que va a disponer hoy día, o después de esta ley el empresariado”.

“A nuestro juicio son temas absolutamente distintos. Deberían tener discusiones absolutamente distintas. Debería separarse, por consiguiente, el proyecto. Y como eso no hay disposición y voluntad para hacerlo, va a haber una posición que creo es muy evidente y va a ser de fácil argumentación, más allá de que nos van a imponer entonces un debate”.

En esa misma línea, apunto a la disconformidad de cierto sector de la ciudadanía. “Ojo con disponer per se del respaldo y la comprensión de la mayoría del país. Porque el país, en tanto sea incumbente, y se vea afectado por estas políticas, también tendrá opinión y va a hacerla saber cuando sea convocado a exponerla. Me refiero cuando haya elecciones".