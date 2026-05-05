Canciller iraní viaja a China para abordar los lazos bilaterales y la situación en Medio Oriente

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, iniciará este martes un viaje oficial a China para mantener conversaciones con su homólogo, Wang Yi, sobre los lazos bilaterales y la situación internacional, en medio del estancamiento del diálogo con Estados Unidos de cara a un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente.

La cartera iraní ha señalado en un breve comunicado que Araqchi realizará este desplazamiento al gigante asiático, “continuando con sus consultas diplomáticas con varios países”. “Durante su visita, el ministro de Exteriores intercambiará opiniones con su homólogo chino sobre las relaciones bilaterales y los acontecimientos regionales e internacionales”, ha dicho.

El jefe de la diplomacia iraní realizó la semana pasada una gira que incluyó paradas en Omán, Rusia y Pakistán. En este último país se detuvo en dos ocasiones para abordar el proceso de conversaciones con Estados Unidos, mediado por las autoridades paquistaníes.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.