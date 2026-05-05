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    Región de Atacama: Capstone Copper planea nueva inversión de casi US$ 30 millones en Mantoverde

    El proyecto tiene la finalidad de optimizar el diseño del botadero de ripios de la faena, cuya producción y tratamiento del mineral no se verá afectado.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
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    La canadiense Capstone Copper tiene en mente invertir US$ 29,5 millones en su faena Mantoverde, ubicada en la Región de Atacama. Una de las dos minas que opera la compañía, junto con Mantos Blancos en la Región de Antofagasta.

    El año pasado Mantoverde produjo 95 mil toneladas de cobre fino, en tanto Mantos Blancos elaboró 62 mil toneladas. Juntas, alcanzaron una producción de 157 mil toneladas, según reportó Cochilco.

    A través de una consulta de pertinencia presentada este martes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), la minera manifestó su interés en realizar modificaciones a Mantoverde mediante el proyecto “Nueva optimización del diseño del botadero de ripios Mantoverde”.

    En el documento, la firma detalla la necesidad operacional de optimizar el diseño del botadero de ripios de la mina, que es el lugar donde se botan los residuos sólidos de la fase de lixiviación, uno de los procesos mineros en que se recupera el mineral deseado desde la roca a través de soluciones químicas.

    Así, Capstone redistribuirá internamente los volúmenes de depositación, aprovechando el espacio que tiene disponible y retrasando la habilitación de la parte sur del botadero de ripios hasta el 2030.

    El proyecto traspasará 45 millones de toneladas de material desde el sector sur -el 18% de la capacidad total del botadero- hacia el norte, lo que conlleva una reconfiguración de altura en esta última área.

    “A juicio del titular, la optimización de diseño del botadero de ripios de la faena minera Mantoverde no constituye un cambio de consideración de los proyectos aprobados, y por lo tanto no requeriría someterse al Seia”, sostiene la empresa en su presentación, añadiendo que la iniciativa “no implica cambio en las tasas de producción o tratamiento de mineral”.

    El botadero de la mina cuenta con una capacidad de 257 millones de toneladas de ripios en total, desplegado en una superficie de 224 hectáreas con cuatro niveles de depositación.

    Mantoverde optimizado

    A inicios de julio del año pasado, la compañía recibió un permiso importante para expandir la operación de su faena de Atacama.

    El proyecto Mantoverde Optimizado, que alcanza una inversión de US$ 176 millones, aumentará el rendimiento de la planta concentradora de 32 mil a 45 mil toneladas de mineral por día. Esto aumentará en 20 mil toneladas la producción de cobre de la mina y 6 mil en onzas de oro anuales.

    En su último reporte financiero, la compañía dijo que en el primer trimestre de este año se completó la ingeniería de detalle para la ampliación de la planta concentradora. Además, comenzó con el recibimiento de equipos y suministros, iniciando la ejecución de las obras de habilitación y construcción en la planta concentradora.

    Capstone prevé que durante el segundo trimestre de 2026 reciban equipos y suministros adicionales en la mina, en tanto estarán ejecutando las obras de construcción de la concentradora, la instalación almacenamiento de relaves y la planta desalinizadora.

    La canadiense estima que la gran mayoría de conexiones del proyecto se realizarán durante el tercer trimestre del año, en medio de un período de mantenimiento que durará 15 días. Luego se procederá a una etapa de aumento gradual de producción en la cuarta parte del año.

    Más sobre:Capstone CopperMantoverdeInversiónCanadiense

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