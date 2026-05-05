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    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    La falla se debe a la ausencia de un sistema de alivio de presión en el tapón, lo que puede provocar que este salga expulsado con fuerza al abrir el envase si se almacenaron alimentos o bebidas por un tiempo prolongado.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado. Foto: Pexels

    La popular marca de envases isotérmicos Thermos anunció el retiro voluntario de más de 8 millones de tarros y botellas en Estados Unidos, luego de que varios usuarios reportaran lesiones graves, incluyendo casos de “pérdida permanente de la visión”.

    Según un aviso de retirada publicado el 30 de abril en el sitio web de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC), el problema radica en que ciertos modelos carecen de una función de alivio de presión en el centro del tapón.

    De acuerdo con Good Morning America, si alimentos o bebidas perecederas se almacenan durante un período largo en estos envases, el tapón puede salir disparado con fuerza al abrirlo.

    Esto podría provocar lesiones graves por impacto y laceraciones.

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado. Foto: Thermos

    27 reportes de lesiones

    La compañía informó que ha recibido un total de 27 reportes de usuarios que fueron golpeados por el tapón al momento de abrir los recipientes. Entre ellos, se registraron quejas por lesiones que requirieron atención médica.

    Más grave aún, el aviso detalla que tres consumidores sufrieron pérdida permanente de la visión tras ser impactados en el ojo.

    Thermos también difundió la información sobre el retiro a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

    Qué productos están afectados

    La retirada del mercado incluye aproximadamente 5,8 millones de tarros de vidrio Stainless King y 2,3 millones de botellas de alimentos y bebidas Sportsman.

    Los modelos específicos afectados son:

    • Thermos Stainless King Food Jars, modelos SK3000 (16 onzas) y SK3020 (24 onzas), fabricados antes de julio de 2023.
    • Thermos Sportsman Food & Beverage Bottles, modelo SK3010 (40 onzas).
    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Los productos fueron vendidos en tiendas minoristas como Target y Walmart, tanto en sus locales físicos como en línea, además de Amazon y el sitio web de Thermos.

    Según el aviso, estuvieron disponibles entre marzo de 2008 y julio de 2024, con un precio aproximado de 30 dólares ($27 mil pesos).

    Qué deben hacer los consumidores

    El aviso indica que quienes posean alguno de los productos afectados deben dejar de usarlo inmediatamente y ponerse en contacto con la empresa para gestionar una solución.

    En el caso de los frascos SK3000 y SK3020, Thermos solicita enviar una fotografía del tapón desechado.

    Para las botellas SK3010, en tanto, los consumidores deben enviar el producto utilizando una etiqueta de envío prepagada proporcionada por la compañía.

    En su sitio web de soporte, la empresa indica que quienes crean tener un producto afectado deben completar un formulario para solicitar un tapón o producto de reemplazo, según corresponda.

    Lee también:

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