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    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    Netflix lanza un feed de videos verticales tipo TikTok para facilitar qué ver desde el celular. Mostrará clips personalizados de series y películas. Revisa cómo funciona y cuándo llega a Chile.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    Además de ver películas o series en la televisión, millones de personas usan Netflix en su celular. Así pueden disfrutar del contenido desde cualquier lugar. Sin embargo, ya sea en el sillón o en la micro, elegir qué ver no siempre es una decisión fácil.

    Netflix lo sabe. Por eso, en una demostración virtual a la que asistió La Tercera, la plataforma presentó una nueva herramienta: una experiencia móvil basada en clips de video verticales que mostrará extractos de series y películas, e incluso contenido y fragmentos de entrevistas, de forma personalizada.

    La dinámica es muy similar al scrolling de aplicaciones como Instagram o TikTok, pero con una diferencia clave: aquí los videos estarán centrados en títulos disponibles en el catálogo, con el objetivo de “facilitar a millones de miembros encontrar y disfrutar las historias que les encantan”.

    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    Cómo funcionarán los videos verticales en Netflix

    Este jueves 30 de abril, Netflix comenzará a incorporar esta nueva herramienta de clips de video vertical, además de una navegación renovada para los usuarios que utilizan la versión móvil.

    Según explicó Kim Ho, líder de diseño de producto de Netflix, en la demostración, este paso “es el comienzo de un nuevo futuro para el entretenimiento móvil en Netflix”.

    Ho aseguró que una de las necesidades que han transmitido los usuarios es que es difícil elegir qué ver. Y es que la plataforma ofrece miles de miles de películas, series, podcasts, eventos en vivo y hasta juegos.

    Por esto, “creemos que encontrar entretenimiento puede ser divertido cuando elegir es fácil y ameno (...) Los dispositivos móviles ofrecen momentos de entretenimiento nuevos y diferentes, y son especialmente útiles para ver contenido breve sobre la marcha, incluso fuera del hogar”.

    Entonces, la idea es sumarse a la ola de contenido “rápido” de las redes sociales y, a través de ello, ayudar a los usuarios a descubrir contenido que les podría gustar.

    La nueva navegación funciona así: habrá una barra superior agrupada por tipos de entretenimiento. En la barra de pestañas inferior, el usuario podrá buscar, encontrar lo que guardó o descubrir contenido con el feed de video vertical, lleno de clips personalizados de todo el catálogo.

    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    El feed de clips ofrece diversos elementos de interfaz de usuario para ayudar a los suscriptores a entender lo que están viendo, incluyendo indicadores de género, sinopsis y una barra de progreso con marca de tiempo para proporcionar contexto general y facilitar la elección.

    “El feed personaliza los clips para reflejar los intereses de cada usuario. Por ejemplo, me encanta BTS, y a mi amigo Paul también, pero cada uno tiene sus propias preferencias. Cuando ambos usamos el feed de Netflix, vemos clips diferentes”, explicó Ho.

    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    Además, la vocera de Netflix anticipó que “eso es solo el principio”. Para fines del 2026, tienen pensados más proyectos de video vertical para su plataforma, como las colecciones de clips temáticos. Así, el usuario podrá elegir el género de contenido que le gusta y explorar desde ahí.

    “Siempre hemos centrado nuestros esfuerzos de innovación en facilitar a los usuarios el descubrimiento y la exploración de todo lo que Netflix ofrece. El lanzamiento de hoy marca un nuevo capítulo para Netflix Mobile y nuestros usuarios”.

    Cuándo estará disponible en Chile

    Chile tendrá que esperar hasta el segundo semestre de 2026 para poder probar la herramienta.

    Por ahora, los países incluidos en el lanzamiento de abril son: Australia, Canadá, Gran Bretaña, India, Malasia, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica y Estados Unidos.

    En los siguientes meses, estará disponible en Brasil, Francia, Alemania, Japón, Corea y México.

    En el resto del mundo, el lanzamiento será durante el segundo semestre de este año.

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