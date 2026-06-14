A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Llega la Fecha 15 de la Liga de Primera, que para finalizar su primer tramo cuenta con el partido en que Unión La Calera recibe a Universidad de Chile.

Los locales tuvieron un anterior empate sin goles contra Universidad de Concepción, mientras que los azules vienen de alzarse por 2-1 ante Deportes Concepción en la jornada pasada.

Cuándo juega U La Calera vs. U de Chile

El partido de Unión La Calera contra Universidad de Chile es este domingo 14 de junio, a las 15:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán para este compromiso.

Dónde ver a U La Calera vs. U de Chile

El partido de Unión La Calera contra Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de este compromiso va por la plataforma HBO Max.