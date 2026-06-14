A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming
Los azules llegan como visitantes a la Fecha 15 de la Liga de Primera.
Llega la Fecha 15 de la Liga de Primera, que para finalizar su primer tramo cuenta con el partido en que Unión La Calera recibe a Universidad de Chile.
Los locales tuvieron un anterior empate sin goles contra Universidad de Concepción, mientras que los azules vienen de alzarse por 2-1 ante Deportes Concepción en la jornada pasada.
Cuándo juega U La Calera vs. U de Chile
El partido de Unión La Calera contra Universidad de Chile es este domingo 14 de junio, a las 15:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán para este compromiso.
Dónde ver a U La Calera vs. U de Chile
El partido de Unión La Calera contra Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de este compromiso va por la plataforma HBO Max.
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