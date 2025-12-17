SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025

    La audiencia local se inclinó por películas y series variadas, que van desde producciones coreanas hasta los clásicos que nunca salen del top semanal.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque

    Acción, drama, romance y una fuerte presencia de producciones locales y coreanas marcaron las preferencias de los usuarios chilenos de Netflix durante 2025.

    Así lo muestran las cifras y rankings de visualización difundidos por la propia plataforma, que dan cuenta de gustos diversos, pero claros de chilenos a lo largo del año.

    Entre las películas, el título original de Netflix con mayor permanencia en el Top 10 de Chile fue Las guerreras k-pop. La cinta de la banda ficticia Huntr/x estuvo 26 semanas en el ranking y lideró la lista durante nueve de ellas.

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025. Foto: Netflix

    Series y películas locales dijeron presente

    Las producciones chilenas también tuvieron un desempeño destacado.

    La segunda temporada de Baby Bandito se mantuvo por cuatro semanas consecutivas entre las series más vistas del país, ocupando el primer lugar durante sus tres primeras semanas.

    Además, su primera temporada reingresó al Top 10, acumulando en total 12 semanas en el listado durante 2025.

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025 Foto: Diego Araya/Netflix Diego Araya / Netflix

    En el cine, Limpia, dirigida por Dominga Sotomayor y producida por Fábula, logró trascender el mercado local.

    La película chilena ingresó al Top 10 global de películas de habla no inglesa, alcanzando el cuarto lugar en su semana de debut con 2 millones de visualizaciones y el sexto puesto la semana siguiente con 2,2 millones.

    Los clásicos no fallan

    Los clásicos animados, en tanto, volvieron a demostrar su vigencia. Shrek permaneció 37 semanas en el Top 10 de películas de Chile, siendo la que mayor cantidad de semanas estuvo en el ranking.

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025

    Asimismo, La vida secreta de tus mascotas 2 estuvo presente durante 15 semanas.

    Drama y suspenso

    Adolescencia se consolidó como una de las series de habla inglesa más vistas de Netflix a nivel global, con 143 millones de visualizaciones desde su estreno. En Chile, permaneció 10 semanas en el Top 10 de series y lideró el ranking durante un mes.

    A esto se sumó la segunda temporada de Merlina, que estuvo ocho semanas entre las series más vistas del país.

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025. Foto: Jonathan Hession/Netflix JONATHAN HESSION/NETFLIX

    Producciones coreanas

    El contenido coreano volvió a tener un lugar relevante en las preferencias locales. El juego del calamar, en su tercera temporada, se mantuvo seis semanas en el Top 10 de series de Chile.

    Por su parte, Bon appétit, majestad llegó a convertirse en el programa más visto del país durante su paso por la plataforma.

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025. Foto: No Ju-han/Netflix .

    Otros géneros presentes en el top

    En el ámbito del cine, producciones esperadas por la audiencia como Frankenstein y Happy Gilmore 2 formaron parte del Top 10 semanal de películas en Chile durante cuatro semanas cada una.

    También destacaron las producciones argentinas: En el barro se mantuvo seis semanas consecutivas entre lo más visto, mientras que Envidiosa (con su segunda y tercera temporada) y El Eternauta lograron sostenerse cinco semanas en el ranking.

    El interés por los documentales musicales quedó reflejado en Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, producción que recurre a material inédito, fotografías y entrevistas para explorar la vida del cantante mexicano, y que estuvo dos semanas entre los contenidos más vistos.

    Lee también:

    Más sobre:NetflixChileSeriesPelículasStreamingCineTendenciasPlataformas de streamingShrekBaby BanditoDemon Hunters

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La “crítica” de Donald Trump al director Rob Reiner, después de su muerte

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Venezuela rechaza la “amenaza temeraria” de Estados Unidos y adelanta que denunciará al país ante la ONU

    Cuba condena el bloqueo naval de Estados Unidos contra Venezuela y reafirma su apoyo a Maduro

    Tragedia en el centro de Iquique: derrumbe en salón de belleza deja a mujer fallecida y dos heridos

    Tribunal Supremo de Brasil condena a penas de hasta 26 años de cárcel a cinco acusados por intento de golpe de Estado

    Lo más leído

    1.
    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tragedia en el centro de Iquique: derrumbe en salón de belleza deja a mujer fallecida y dos heridos

    Tohá critica foto de Kast con Milei y una motosierra: “Creo que es un error profundo”

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025
    Tendencias

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025

    La “crítica” de Donald Trump al director Rob Reiner, después de su muerte

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    “El Pueblo con Swing”: lanzan documental sobre la desbordante pasión popular por el golf en Papudo
    El Deportivo

    “El Pueblo con Swing”: lanzan documental sobre la desbordante pasión popular por el golf en Papudo

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada
    Cultura y entretención

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Venezuela rechaza la “amenaza temeraria” de Estados Unidos y adelanta que denunciará al país ante la ONU
    Mundo

    Venezuela rechaza la “amenaza temeraria” de Estados Unidos y adelanta que denunciará al país ante la ONU

    Cuba condena el bloqueo naval de Estados Unidos contra Venezuela y reafirma su apoyo a Maduro

    Tribunal Supremo de Brasil condena a penas de hasta 26 años de cárcel a cinco acusados por intento de golpe de Estado

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni