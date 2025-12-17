Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025
La audiencia local se inclinó por películas y series variadas, que van desde producciones coreanas hasta los clásicos que nunca salen del top semanal.
Acción, drama, romance y una fuerte presencia de producciones locales y coreanas marcaron las preferencias de los usuarios chilenos de Netflix durante 2025.
Así lo muestran las cifras y rankings de visualización difundidos por la propia plataforma, que dan cuenta de gustos diversos, pero claros de chilenos a lo largo del año.
Entre las películas, el título original de Netflix con mayor permanencia en el Top 10 de Chile fue Las guerreras k-pop. La cinta de la banda ficticia Huntr/x estuvo 26 semanas en el ranking y lideró la lista durante nueve de ellas.
Series y películas locales dijeron presente
Las producciones chilenas también tuvieron un desempeño destacado.
La segunda temporada de Baby Bandito se mantuvo por cuatro semanas consecutivas entre las series más vistas del país, ocupando el primer lugar durante sus tres primeras semanas.
Además, su primera temporada reingresó al Top 10, acumulando en total 12 semanas en el listado durante 2025.
En el cine, Limpia, dirigida por Dominga Sotomayor y producida por Fábula, logró trascender el mercado local.
La película chilena ingresó al Top 10 global de películas de habla no inglesa, alcanzando el cuarto lugar en su semana de debut con 2 millones de visualizaciones y el sexto puesto la semana siguiente con 2,2 millones.
Los clásicos no fallan
Los clásicos animados, en tanto, volvieron a demostrar su vigencia. Shrek permaneció 37 semanas en el Top 10 de películas de Chile, siendo la que mayor cantidad de semanas estuvo en el ranking.
Asimismo, La vida secreta de tus mascotas 2 estuvo presente durante 15 semanas.
Drama y suspenso
Adolescencia se consolidó como una de las series de habla inglesa más vistas de Netflix a nivel global, con 143 millones de visualizaciones desde su estreno. En Chile, permaneció 10 semanas en el Top 10 de series y lideró el ranking durante un mes.
A esto se sumó la segunda temporada de Merlina, que estuvo ocho semanas entre las series más vistas del país.
Producciones coreanas
El contenido coreano volvió a tener un lugar relevante en las preferencias locales. El juego del calamar, en su tercera temporada, se mantuvo seis semanas en el Top 10 de series de Chile.
Por su parte, Bon appétit, majestad llegó a convertirse en el programa más visto del país durante su paso por la plataforma.
Otros géneros presentes en el top
En el ámbito del cine, producciones esperadas por la audiencia como Frankenstein y Happy Gilmore 2 formaron parte del Top 10 semanal de películas en Chile durante cuatro semanas cada una.
También destacaron las producciones argentinas: En el barro se mantuvo seis semanas consecutivas entre lo más visto, mientras que Envidiosa (con su segunda y tercera temporada) y El Eternauta lograron sostenerse cinco semanas en el ranking.
El interés por los documentales musicales quedó reflejado en Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, producción que recurre a material inédito, fotografías y entrevistas para explorar la vida del cantante mexicano, y que estuvo dos semanas entre los contenidos más vistos.
