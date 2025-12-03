VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    30 mil personas participaron en la elección de la palabra del año 2025 del Diccionario Oxford. El término elegido refleja cómo las redes sociales influyen hoy en nuestras emociones y conversaciones en línea.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford Tendencias / La Tercera

    30 mil personas estuvieron deliberando por tres días. Tenían que elegir la palabra del año de 2025, aquella que describiera con mayor precisión el espíritu de estos tiempos, marcada por cambios acelerados, nuevas tecnologías y una sociedad en continuo debate.

    Y la palabra elegida por el Diccionario Oxford, que cada año selecciona el término que ha tenido un impacto relevante en el lenguaje y la conversación pública a nivel global fue: rage bait, que en español se puede traducir como cebo de ira, señuelo de ira o anzuelo de ira.

    Según los datos lingüísticos de la institución, en los últimos 12 meses, el uso de esta palabra se ha triplicado.

    Pero, ¿qué significa exactamente rage bait?

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford Tendencias / La Tercera

    Qué significa rage bait, la palabra del año del Diccionario Oxford

    El término rage bait está compuesto de dos palabras: rage, que en inglés significa estallar violentamente de ira y bait, que es un anzuelo que suele usarse en las redes sociales para atraer la atención.

    Es similar al clickbait, una estrategia de Internet donde se usan titulares o imágenes exageradas y sensacionalistas para que las personas hagan click en un enlace o un video, solo que con el rage bait, se le agrega el sentimiento de “ira, discordia y polarización”.

    De acuerdo a Oxford, esta palabra se define como “contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo, generalmente publicado para aumentar el tráfico o la interacción con una página web en particular o contenido de redes sociales”.

    Como lector, podrías haberte topado con algo similar: alguna publicación en línea que te parece provocadora, que te indigna y que, poco sabías, está escrito o hecho de esa manera para generar esos sentimientos de ira en ti y no darte más opción que interactuar con el contenido (con un comentario, por ejemplo).

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford Tendencias / La Tercera

    Por qué eligieron rage bait como la palabra del año 2025

    De acuerdo a Casper Garthwohl, presidente de Oxford Languages, la razón detrás de haber elegido rage bait como la palabra del año se da por el contexto actual.

    “El hecho de que la palabra ‘anzuelo de ira’ o ‘señuelo de ira’ exista y haya experimentado un aumento tan drástico en su uso, significa que cada vez somos más conscientes de las tácticas de manipulación a las que podemos ser atraídos en línea”.

    Continuó: “Antes, Internet se centraba en captar nuestra atención despertando curiosidad a cambio de clics, pero ahora hemos visto un cambio drástico: secuestra e influye en nuestras emociones y en cómo respondemos”.

    “Parece la evolución natural de una conversación continua sobre lo que significa ser humano en un mundo dominado por la tecnología y los extremos de la cultura en línea”.

    Lee también:

    Más sobre:La palabra del añoDiccionario OxfordPalabra del añoPalabra del año 2025La palabra del año 2025OxfordPalabra del año OxfordRage baitRageBaitQué es rage baitQué significa rage baitDiccionarioWord of the yearInternetRedes socialesSociedadLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jara contradice a su comando en proyecto que pone fin al cobro de multas por circular sin TAG y Kast evita definirse

    TVN vuelve a utilizar línea de financiamiento para enfrentar “riesgo de liquidez” en 2026

    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos

    Moody’s proyecta estabilidad en el riesgo país de Chile, independiente de que Kast o Jara ganen la elección

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre alcanza nuevo récord

    Venta de Telefónica Chile en tierra derecha: ya llegaron las ofertas vinculantes

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Rating del martes 2 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 2 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Real Madrid por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Real Madrid por TV y streaming

    Diputado electo Javier Olivares desobedece consulta del PDG y dice que apoyará a Kast: “A mí nadie me obliga como votar”
    Chile

    Diputado electo Javier Olivares desobedece consulta del PDG y dice que apoyará a Kast: “A mí nadie me obliga como votar”

    Autoridades presentan la aeronave Hércules C-130 que llega a reforzar la flota para el combate de incendios

    Arremetida contra Kast y diferenciación de Boric y Bachelet: los momentos que marcaron la participación de Jara en el debate Archi

    Jara contradice a su comando en proyecto que pone fin al cobro de multas por circular sin TAG y Kast evita definirse
    Negocios

    Jara contradice a su comando en proyecto que pone fin al cobro de multas por circular sin TAG y Kast evita definirse

    TVN vuelve a utilizar línea de financiamiento para enfrentar “riesgo de liquidez” en 2026

    Moody’s proyecta estabilidad en el riesgo país de Chile, independiente de que Kast o Jara ganen la elección

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford
    Tendencias

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “La oportunidad de lograr una victoria”: prensa de Hong Kong menosprecia a los Cóndores tras sorteo del Mundial de Rugby
    El Deportivo

    “La oportunidad de lograr una victoria”: prensa de Hong Kong menosprecia a los Cóndores tras sorteo del Mundial de Rugby

    “Es un líder”: la reacción de Gustavo Álvarez tras los duros dardos de Charles Aránguiz contra la ANFP y el Sifup

    “Va a ser terrible”: la sinceridad de Luis Mena por el panorama de la Roja femenina en la Liga de Naciones

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional

    La Lux de Rosalía llega al Cristo Redentor en Brasil (aunque sin una canción)

    El día en que Isabel Parra le regaló un charango a Silvio Rodríguez: historia de una foto inédita

    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos
    Mundo

    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos

    Cómo será el “Rogfast”, el túnel submarino más largo y profundo del mundo que se construye en Noruega

    Reanudan la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines a 11 años de su desaparición

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón