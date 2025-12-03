Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

30 mil personas estuvieron deliberando por tres días. Tenían que elegir la palabra del año de 2025 , aquella que describiera con mayor precisión el espíritu de estos tiempos , marcada por cambios acelerados, nuevas tecnologías y una sociedad en continuo debate.

Y la palabra elegida por el Diccionario Oxford, que cada año selecciona el término que ha tenido un impacto relevante en el lenguaje y la conversación pública a nivel global fue: rage bait , que en español se puede traducir como cebo de ira, señuelo de ira o anzuelo de ira .

Según los datos lingüísticos de la institución, en los últimos 12 meses, el uso de esta palabra se ha triplicado.

Pero, ¿qué significa exactamente rage bait?

Qué significa rage bait, la palabra del año del Diccionario Oxford

El término rage bait está compuesto de dos palabras: rage, que en inglés significa estallar violentamente de ira y bait, que es un anzuelo que suele usarse en las redes sociales para atraer la atención.

Es similar al clickbait, una estrategia de Internet donde se usan titulares o imágenes exageradas y sensacionalistas para que las personas hagan click en un enlace o un video, solo que con el rage bait, se le agrega el sentimiento de “ira, discordia y polarización”.

De acuerdo a Oxford, esta palabra se define como “contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo, generalmente publicado para aumentar el tráfico o la interacción con una página web en particular o contenido de redes sociales” .

Como lector, podrías haberte topado con algo similar: alguna publicación en línea que te parece provocadora, que te indigna y que, poco sabías, está escrito o hecho de esa manera para generar esos sentimientos de ira en ti y no darte más opción que interactuar con el contenido (con un comentario, por ejemplo).

Por qué eligieron rage bait como la palabra del año 2025

De acuerdo a Casper Garthwohl, presidente de Oxford Languages, la razón detrás de haber elegido rage bait como la palabra del año se da por el contexto actual.

“El hecho de que la palabra ‘anzuelo de ira’ o ‘señuelo de ira’ exista y haya experimentado un aumento tan drástico en su uso, significa que cada vez somos más conscientes de las tácticas de manipulación a las que podemos ser atraídos en línea” .

Continuó: “Antes, Internet se centraba en captar nuestra atención despertando curiosidad a cambio de clics, pero ahora hemos visto un cambio drástico: secuestra e influye en nuestras emociones y en cómo respondemos”.

“Parece la evolución natural de una conversación continua sobre lo que significa ser humano en un mundo dominado por la tecnología y los extremos de la cultura en línea”.