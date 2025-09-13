Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile). Foto: ATON.

Los últimos años han sido difíciles para muchos países del mundo. Las guerras, tensiones y crisis económicas, políticas y sociales han vulnerado la seguridad de las personas y, según el Índice de Paz Global de este 2025, el número de conflictos entre estados alcanzó su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, hay países que han logrado mantenerse lejos de los problemas y garantizar la seguridad y estabilidad para sus habitantes.

El Índice catalogó el nivel de seguridad de 163 países del mundo. Los 5 más seguros se encuentran en Europa y Oceanía. Y el más seguro de Latinoamérica es Argentina, que ocupa el número 46 de la lista.

Chile quedó en el lugar #62 , aunque sigue en la categoría de “alto estado de paz”.

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile). Foto: ATON.

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025

De acuerdo al informe del Índice de Paz Global para el año 2025, los países más seguros del mundo, tomando en cuenta la militarización, el riesgo y seguridad y el conflicto permanente, son :

Islandia. Irlanda. Nueva Zelanda. Austria. Suiza.

En conversación con la BBC, una habitante islandesa aseguró que, pese a las duras condiciones climáticas, la vida es muy segura. Que las mujeres caminen solas por las noches es común y casi sin riesgos, y la policía local no necesita portar armas.

En Irlanda pasa algo similar: la percepción del crimen y la violencia es muy baja y las comunidades se ayudan y cuidan entre sí, independiente de si es una ciudad grande o un pueblo pequeño, aseguró un residente de Kildare al mismo medio.

Los países más seguros y los más peligrosos de Latinoamérica

Ningún país de América Latina lidera la lista del Índice de Paz Global. No obstante, en orden de aparición, estos son los países más seguros del continente:

Argentina. Uruguay. Costa Rica. Chile. Paraguay.

Solo hasta Chile (el número 4) se considera un “estado de paz alto”. Paraguay presenta un “estado de paz medio”.

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile). Foto: ATON.

Ahora, sobre los 5 países más peligrosos de Latinoamérica, estos son los que tienen la peor puntuación de paz (también en orden de aparición en el índice):

Colombia. Venezuela. México. Brasil. Ecuador.

Todos estos países se encuentran en el “estado de paz bajo”, que es un nivel menos que la peor clasificación, que es “muy bajo”.

Cuáles son los 5 países más peligrosos del mundo en 2025

Los países con las puntuaciones más bajas en seguridad de todo el mundo, según el mismo índice, son: