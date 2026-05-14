El llamado de los obispos de Chile a los parlamentarios: “Recuperar la paz social y el diálogo político”

“La búsqueda de consensos no es debilidad, sino signo de madurez política y amor al país” . Ese es parte del mensaje que trasmitió el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile hacia el sector político, particularmente a los parlamentarios.

La instancia que reúne a los obispos y arzobispos del país, hizo una invitación a “recuperar la paz social y el diálogo político en Chile, como verdadero fundamento del progreso nacional”.

A través de un texto, la conferencia episcopal destacó que “la paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino obra de la justicia, del respeto mutuo y de la voluntad sincera de buscar el bien común”.

En ese sentido, hicieron un "llamado especial a las autoridades, particularmente a quienes legislan, para que custodien la dignidad de la vida cívica con prudencia y rectitud, evitando las disputas degradantes y el lenguaje impropio que lesionan la nobleza del servicio público".

“La política, expresión máxima de servicio y amor a los demás, implica diversidad de perspectivas y legítima confrontación de ideas. Precisamente por ello, exige una ética superior del diálogo” , señalaron.

Junto con ello, advirtieron que la violencia, ya sea física, verbal, ideológica o institucional “hiere profundamente a la patria y socava la solidaridad social”.

En ese sentido, advierten que es “indispensable una renovación espiritual que recupere el sentido de la dignidad del otro y funde la convivencia en el mandamiento del amor al prójimo”.