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    El llamado de los obispos de Chile a los parlamentarios: “Recuperar la paz social y el diálogo político”

    La Conferencia Episcopal señaló que la política “exige una ética superior del diálogo”. En ese sentido, el organismo instó a los políticos a llegar a consensos respetando a la ciudadanía.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Arzobispado de Santiago

    “La búsqueda de consensos no es debilidad, sino signo de madurez política y amor al país”. Ese es parte del mensaje que trasmitió el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile hacia el sector político, particularmente a los parlamentarios.

    La instancia que reúne a los obispos y arzobispos del país, hizo una invitación a “recuperar la paz social y el diálogo político en Chile, como verdadero fundamento del progreso nacional”.

    A través de un texto, la conferencia episcopal destacó que “la paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino obra de la justicia, del respeto mutuo y de la voluntad sincera de buscar el bien común”.

    En ese sentido, hicieron un "llamado especial a las autoridades, particularmente a quienes legislan, para que custodien la dignidad de la vida cívica con prudencia y rectitud, evitando las disputas degradantes y el lenguaje impropio que lesionan la nobleza del servicio público".

    “La política, expresión máxima de servicio y amor a los demás, implica diversidad de perspectivas y legítima confrontación de ideas. Precisamente por ello, exige una ética superior del diálogo”, señalaron.

    Junto con ello, advirtieron que la violencia, ya sea física, verbal, ideológica o institucional “hiere profundamente a la patria y socava la solidaridad social”.

    En ese sentido, advierten que es “indispensable una renovación espiritual que recupere el sentido de la dignidad del otro y funde la convivencia en el mandamiento del amor al prójimo”.

    Más sobre:ObisposComité Permanente de la Conferencia EpiscopalConferencia episcopalArzobisposIglesiaIglesia católicapolítica

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