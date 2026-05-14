Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Oviedo en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com / Eduardo Olivera

Este jueves se termina de definir la Fecha 36 de LaLiga y llega el turno del Real Madrid, que recibe a Real Oviedo en el último duelo de la jornada.

Un partido al que los merengues se presentan con intenciones de subir los ánimos, tras caer por 0-2 en el Clásico ante Barcelona, resultado que los dejó en el segundo lugar de la tabla.

El panorama resulta más desalentador para Oviedo, que viene de un empate sin goles con Getafe y en la última posición de la liga local, a la espera del descenso.

Cuándo juega Real Madrid vs. Real Oviedo

El partido del Real Madrid contra Real Oviedo es este jueves 14 de mayo, a las 15:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.

Dónde ver a Real Madrid vs. Real Oviedo

El partido del Real Madrid contra Real Oviedo se transmite en el canal DSports de DirecTV.

Además, la cobertura online del cruce va por la plataforma DGO.