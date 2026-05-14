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    La inentendible explicación de Fernando Ortiz después del doloroso revés de Colo Colo ante Coquimbo Unido

    Los albos pasan de poder abrochar la clasificación en la Copa de la Liga a depender de resultados ajenos. En la cancha no tuvieron claridad. En el análisis, tampoco.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Fernando Ortiz, en la caída de Colo Colo Colo ante Coquimbo Unido (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Colo Colo tenía en sus manos la posibilidad de asegurar la clasificación en la Copa de la Liga. La dejó ir. La derrota por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido no solo impidió que el Cacique alcanzara ese objetivo. Para peor, ahora lo hace depender de otro resultado para avanzar en la competencia más nueva que ofrece el calendario nacional.

    Los albos buscan explicaciones. Lo natural es que sea Fernando Ortiz quien tenga la claridad conceptual para detallar por qué su escuadra no funcionó de acuerdo a las expectativas y, finalmente, termina poniendo en riesgo uno de los pocos objetivos por los que puede pelear en una temporada que no considera participaciones internacionales, como herencia de la deficiente campaña en la anterior.

    La inentendible explicación de Fernando Ortiz después del doloroso revés de Colo Colo ante Coquimbo Unido

    Ortiz no encontró la fórmula para revertir el trámite. De hecho, lo consumió la desesperación y terminó expulsado por reclamos. Después del encuentro, tampoco fue capaz de encontrar la justificación para un rendimiento que no dejó conforme a los albos.

    De hecho, el estratega argentino realizó un análisis tan básico como inentendible ante un resultado que pone en riesgo el avance en un torneo que entrega una clasificación internacional, la misma instancia que sigue penando en las finanzas albas. “Metieron el gol. Nosotros no metimos gol“, resumió.

    Fernando Ortiz, en el duelo entre Coquimbo y Colo Colo (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Después, de hecho, reforzó su conformidad por el desempeño de sus pupilos. “Me gustó lo que hizo el equipo. Más allá del resultado, siempre intentamos buscar. A veces los errores existen. Nos convirtieron con una pelota parada, que sabíamos era la única manera de poder concretar”, justificó.

    Finalmente, tuvo palabras para el juez Gastón Phillipe. “Yo no soy quién pueda juzgar la labor del arbitraje, pero todos sabemos qué sucedió”, deslizó.

    El estratega recurrió a un lugar común para dar por superado el traspié. “Dando vuelta la página enseguida, trabajando mañana y el día domingo tenemos una revancha”, dijo, respecto de cómo el equipo de Macul intentará recuperarse, pensando en el choque ante Ñublense, del domingo 17, a las 17.30 horas.

    Más sobre:Colo ColoFernando OrtizCoquimbo UnidoCopa de la LigaFútbolFútbol Nacional

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