La valoración de Fernando Ortiz tras el triunfo de Colo Colo: “Buscamos nuestra mejor versión y vamos por el buen camino”

El Cacique se encumbró en el Grupo A de la Copa de la Liga. Colo Colo venció por 3-1 a Deportes Concepción y se ilusiona con clasificar a las semifinales del certamen.

El conjunto albo comenzó perdiendo y consiguió remontar, algo inédito en la era de Fernando Ortiz. En ese sentido, el técnico fue consultado sobre si está preocupado de esas estadísticas, pero fue tajante: “No, no. No porque me enfoco en sacar el partido sea un resultado, o si vamos perdiendo, trato de revertir situaciones. Si esta fue la primera vez, lo más importante, siempre lo digo, los protagonistas son los jugadores y ellos pudieron sacar el resultado porque teníamos que sumar”, comenzó señalando en la transmisión de TNT Sports.

También fue consultado al constante cambio del dibujo táctico: “Me preocupa, pero a la vez me ocupa de seguir intentado y buscar un equipo mucho más ofensivo, donde las ocasiones que podamos tener, las podamos concretar”, indicó.

“Seguimos creciendo, seguimos creciendo. Buscamos siempre nuestra mejor versión y vamos por el buen camino”, sentenció.

Correa, nuevamente figura

Javier Correa, en tanto, fue elegido como la figura del partido por la transmisión oficial: “Me sorprendí, la verdad. Pensé que el Chinito o el Maxi podrían haber sido la figura. El equipo demostró carácter en el segundo tiempo y lo dimos vuelta rápido. Es importante seguir con la buena racha”, dijo.

También se refirió al hecho de adecuarse a jugar con un doble 9 junto a Maximiliano Romero, que suele ser quien fija a los centrales y tiene un rol más estático cerca del área. El exjugador de Estudiantes de La Plata apunta a la movilidad y asociación: “Es lo que me está pidiendo el Tano ahora para ayudar el equipo, también aprovechando el buen momento del Maxi, que la está metiendo y eso es importante. Por ahí quedo como actor secundario, pero no importa mientras ganemos. Me toca convertir a veces, pero lo importante es que Colo Colo siga ganando”, dijo.

“Soy un convencido de que el trabajo siempre termina pagando y nosotros venimos trabajando bien, en silencio, con humildad. Nos queda mucho por crecer, esto no es un techo, no hemos conseguido nada. Todo lo que vayamos haciendo durante el año se ve reflejado a fin de año recién”, cerró.