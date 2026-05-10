Uno de los rivales de la UC entra en crisis: Boca Juniors es eliminado del Torneo Apertura de Argentina. Foto: @ligaafa

Boca Juniors quedó eliminado del Torneo Apertura argentino tras caer por 3-2 ante Huracán en la Bombonera. El cuadro xeneize sucumbe en los octavos de final y entra en crisis. La UC, uno de los rivales del elenco de la ribera en la Copa Libertadores, mira con atención el acontecer del otro lado de la cordillera.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda comenzó en desventaja rápidamente. A los cinco minutos, Leonardo Gil abrió la cuenta para la visita. El ex Colo Colo dio la sorpresa inicial con un remate dentro del área. Boca intentó reaccionar, pero se encontró con varias intervenciones del arquero Hernán Galíndez.

El empate llegó recién a los 87 minutos. Milton Giménez anotó el 1-1 tras una jugada revisada por el VAR, que validó el tanto luego de una revisión por posible mano. La jugada contó con la complicidad del exguardameta de la U, que a esa altura era una de las figuras. Con la igualdad, el partido se extendió al alargue.

En el tiempo suplementario, Huracán volvió a ponerse en ventaja. El 2-1 llegó mediante un penal convertido por Óscar Romero a los 94 minutos. Boca tuvo que ir a buscarlo quedó nuevamente expuesto en defensa y, a los 101 minutos, el árbitro Pablo Echavarría cobró otra pena máxima para el Globo. Romero repitió desde los doce pasos y marcó el 3-1 al 103′.

El cierre del encuentro estuvo marcado por las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra en Huracán. Pese a terminar con nueve jugadores, el conjunto visitante sostuvo la ventaja. A cinco minutos del encuentro, Ángel Romero puso el segundo descuento, pero no fue suficiente para el local.

La derrota aumenta la presión sobre Boca Juniors. El cuadro argentino venía de cuestionamientos tras resultados irregulares. Ahora suma una eliminación temprana en el Apertura y, de momento, es tercero en el grupo de la Copa Libertadores, donde lidera Universidad Católica.