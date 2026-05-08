¿Cómo están los chilenos? Revisa las tablas de los grupos de la UC y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores tras la fecha 4. Fotos: Photosport

Continúa la fase de grupos de la Copa Libertadores. Universidad Católica igualó ante Cruzeiro en el Claro Arena. Con eso, el cuadro precordillerano se mantiene líder del Grupo D y su próximo desafío es recibir a Barcelona.

En la misma zona que está ubicado el elenco de Daniel Garnero, el combinado ecuatoriano venció a Boca Juniors. Por ahora, hay empate en el liderato la zona. La UC super a los brasileños por el criterio de desempate: los venció en Belo Horizonte.

Lugar Equipo PJ PG PE PP GF GC Puntos ¿Clasifica? 1 Universidad Católica 4 2 1 1 5 4 7 Sí 2 Cruzeiro 4 2 0 1 3 2 7 Sí 3 Boca Juniors 4 2 1 2 5 3 6 No (pasa a Sudamericana) 4 Barcelona 4 1 0 3 2 6 3 No

Por su lado, Coquimbo Unido le ganó a Universitario. La victoria deja al cuadro de Hernán Caputto en la zona de clasificación.

Ubicados en el Grupo B, tienen siete puntos. En el otro compromiso de la jornada, Deportes Tolima goleó a Nacional.