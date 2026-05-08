¿Cómo están los chilenos? Revisa las tablas de los grupos de la UC y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores tras la fecha 4
Esta semana se jugó la cuarta jornada del certamen continental. Universidad Católica igualó ante Cruzeiro; Coquimbo Unido, en tanto, le ganó a Universitario.
Continúa la fase de grupos de la Copa Libertadores. Universidad Católica igualó ante Cruzeiro en el Claro Arena. Con eso, el cuadro precordillerano se mantiene líder del Grupo D y su próximo desafío es recibir a Barcelona.
En la misma zona que está ubicado el elenco de Daniel Garnero, el combinado ecuatoriano venció a Boca Juniors. Por ahora, hay empate en el liderato la zona. La UC super a los brasileños por el criterio de desempate: los venció en Belo Horizonte.
|Lugar
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Puntos
|¿Clasifica?
|1
|Universidad Católica
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|Sí
|2
|Cruzeiro
|4
|2
|0
|1
|3
|2
|7
|Sí
|3
|Boca Juniors
|4
|2
|1
|2
|5
|3
|6
|No (pasa a Sudamericana)
|4
|Barcelona
|4
|1
|0
|3
|2
|6
|3
|No
Por su lado, Coquimbo Unido le ganó a Universitario. La victoria deja al cuadro de Hernán Caputto en la zona de clasificación.
Ubicados en el Grupo B, tienen siete puntos. En el otro compromiso de la jornada, Deportes Tolima goleó a Nacional.
|Lugar
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Puntos
|¿Clasifica?
|1
|Deportes Tolima
|4
|2
|1
|1
|7
|3
|7
|Sí
|2
|Coquimbo Unido
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|7
|Sí
|3
|Universitario
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|4
|No (pasa a Sudamericana)
|4
|Nacional
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|4
|No
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