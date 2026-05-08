El héroe de Coquimbo Unido ante Universitario revela que jugó pese a los dolores: “Había que darlo todo”.

Coquimbo Unido consiguió una remontada clave en la Copa Libertadores tras vencer por 2-1 a Universitario en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. La figura del encuentro fue Guido Vadalá, autor de los dos goles del cuadro aurinegro.

Luego del partido, el delantero argentino reconoció que jugó con molestias físicas y que terminó con complicaciones tras el esfuerzo realizado. “Venía recuperándome de una lesión y terminé un poco acalambrado, pero había que darlo todo. Hoy me tocó ayudar al equipo y estoy feliz por eso”, señaló.

El exjugador de Boca Juniors fue determinante en la reacción durante el segundo tiempo. Primero marcó el empate a los 50 minutos, conectando un centro bajo de Francisco Salinas, y luego anotó el 2-1 definitivo con un remate cruzado desde fuera del área en los 72’.

Vadalá anotó los dos goles de Coquimbo. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Vadalá destacó el respaldo de los hinchas durante el compromiso. “Desde adentro de la cancha también se sintió el apoyo de la gente. Nos ayudó muchísimo y estoy muy contento de que se haya dado así, en nuestra casa”, comentó.

Sobre su posición en el esquema de Hernán Caputto, el atacante explicó que se siente cómodo actuando detrás del centrodelantero. “Me gusta moverme libre, encontrar asociaciones y también aprovechar mi velocidad para llegar al área”, indicó.

El encuentro comenzó complicado para el campeón chileno. Universitario abrió la cuenta a los 33 minutos mediante Álex Valera, tras una acción de pelota detenida. Coquimbo sintió el golpe en el cierre del primer tiempo, pero reaccionó en el complemento.

Con la victoria, Coquimbo Unido llegó a siete puntos y continúa en la pelea por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Actualmente comparte puntaje con Deportes Tolima en el Grupo B, aunque los colombianos tienen ventaja por el criterio de enfrentamientos directos.