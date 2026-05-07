Perdió el conocimiento: Real Madrid da a conocer el parte médico de Federico Valverde tras la pelea con Tchouaméni

Federico Valverde es protagonista de un escándalo en el Real Madrid. Un conflicto con Aurélien Tchouaméni derivó en una caída en el vestuario y un golpe que lo dejó en el hospital. Horas más tardes se conoció el diagnóstico.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, señala el parte médico.

El altercado se dio en el camarín tras la práctica. El futbolista uruguayo sufrió una contusión en la cabeza luego de resbalarse en medio de la discusión y golpearse con una mesa. Según la versión entregada por el diario Marca, la herida no fue consecuencia directa de un golpe propinado por Tchouaméni. Además, en España apuntan a que con el impacto el futbolista formado en Peñarol perdió el conocimiento.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Tras el incidente, Valverde fue retirado en silla de ruedas y trasladado al centro médico Blua Sanitas acompañado por el técnico Álvaro Arbeloa. En el recinto se le realizaron exámenes para descartar lesiones de gravedad. Una vez finalizadas las evaluaciones médicas, el volante regresó a su domicilio.

Lo ocurrido provocó una reacción inmediata dentro del club. Se convocó a una reunión de emergencia en Valdebebas con la presencia de José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, y el presidente Florentino Pérez, quien comenzó a trabajar junto a la dirigencia en las medidas disciplinarias.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, anunciaron.