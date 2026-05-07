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    Quiroz califica las críticas del CFA como “observaciones de detalle” y que fueron contestadas por la Dipres

    A la salida de la Comisión de Hacienda que, precisamente, aprobó en general el proyecto de ley estrella del gobierno, Quiroz afirmó que no existen errores en la iniciativa y reforzó la idea madre de la administración que es retomar el crecimiento económico.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    5 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, puso paños fríos a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que identificó nueve riesgos directos que la megarreforma que empuja el gobierno generaría en las delicadas arcas fiscales.

    A la salida de la Comisión de Hacienda que, precisamente, aprobó en general el proyecto de ley estrella del gobierno, Quiroz afirmó que no existen errores en la iniciativa y reforzó la idea madre de la administración que es retomar el crecimiento económico.

    “Lo más importante es la coincidencia maciza entre el Consejo Fiscal Autónomo y nuestro planteamiento, de que las medidas que están acá permiten el crecimiento, el crecimiento hay que considerarlo en los cálculos de la capacidad de los cálculos, y sencillamente las observaciones de detalle que se hicieron fueron contestadas hoy día por la Dirección de Presupuesto en esta Comisión”, afirmó.

    El ministro también fue abordado por la prensa sobre el quiebre que hubo con el Partido de la Gente (PDG), colectividad que expresó su molestia porque en su opinión la autoridad no había cumplido su palabra respecto a la propuesta de devolución de IVA para la compra de pañales y medicamentos para adultos mayores.

    Franco Parisi. JAVIER VERGARA/ATON CHILE

    Quiroz dijo que están en “excelentes conversaciones” con ese conglomerado y recordó que esta mañana tuvo una reunión con el líder del PDG, Franco Parisi, cuya hermana, la diputada Zandra Parisi, quien se abstuvo de votar en la Comisión.

    “Estamos en excelentes conversaciones con el Partido de la Gente, tuve una excelente reunión hoy día con el señor Parisi, y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana. Es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido, porque es una señal de que estamos conversando y que vamos a tener un nuevo establecimiento”, afirmó.

    Consultado sobre qué le ofrecieron al PDG para que respalde el proyecto estrella del gobierno, el secretario de Estado no reveló mayores detalles y reveló más bien que se trató de “un malentendido, porque estamos en los mismos términos que siempre, pero avanzando”

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