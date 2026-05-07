Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio

Buenas noticias para el sueño de la casa propia. El Banco Central reveló esta mañana que la tasa de interés promedio de los créditos para la vivienda marcó un hito en abril al quebrar el umbral del 4%.

Concretamente, la tasa se ubicó en 3,98% en el cuarto mes del año, lo que supone su nivel más bajo desde noviembre de 2021 (3,91%).

De acuerdo a los datos del instituto emisor, la tasa hipotecaria promedio estuvo 53 meses por encima de la barrera del 4%. El nivel actual de la tasa, sin embargo, sigue siendo 1,67 puntos porcentuales más alto que el mínimo de la era pandémica (2,31%, marzo 2021).

Con este resultado, el promedio de la tasa de interés para la vivienda asciende a un 4,06% en lo que va de 2026, inferior al 4,31% en UF de 2025.

La cifra de todos modos supone una buena noticia para quienes buscan comprar una vivienda (o refinanciarla) y también para el sector de la construcción que atravesó una dura crisis en los dos últimos años.

Venta de viviendas

Los datos del Banco Central se conocen justo cuando empiezan a mejorar los indicadores de vivienda, especialmente desde que se promulgó la ley que creó el subsidio a la tasa para créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas, una medida planteada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para poder reactivar el mercado inmobiliario.

En ese contexto, el gremio de la construcción dijo hace algunos días que en el primer trimestre las ventas de viviendas nuevas en la Región Metropolitana (RM), de acuerdo al último informe de la CChC, se incrementaron 19% en 12 meses, pasando de 4.897 unidades, a 5.809 unidades.

Se reactiva el sueño de la casa propia tras caída de tasas de créditos hipotecarios.

Y aún más, al revisar las ventas netas (esto es, considerando los desistimientos), el aumento es mucho mayor, al crecer un 35%. De acuerdo al gremio de la construcción, se trata de la máxima alza para un primer trimestre desde 2021, en plena época de pandemia del Covid-19.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó hace un tiempo que se extendería el subsidio a la tasa hipotecaria mientras se tramitan otras medidas impulsadas por la actual administración que buscan reactivar el mercado inmobiliario, como la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas.