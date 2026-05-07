Cómo Polonia prepara a sus ciudadanos en defensa civil en tiempos de agitación económica internacional

Polonia está capacitando a miles de ciudadanos comunes en habilidades militares, médicas y de sobrevivencia como parte de un esfuerzo masivo para fortalecer la defensa nacional. El programa denominado “wGotowości” (En Preparación) comenzó como una iniciativa voluntaria para reforzar la resiliencia tanto personal como comunitaria.

Las sesiones de entrenamiento civil forman parte de un nuevo y ambicioso plan del gobierno polaco para preparar a sus aproximadamente 38 millones de habitantes ante la posibilidad de un ataque militar por parte de Rusia.

Los participantes pueden elegir entre cuatro cursos de un día: seguridad básica, sobrevivencia, primeros auxilios e higiene cibernética. Estas sesiones enseñan habilidades prácticas como preparación para crisis, primeros auxilios, seguridad en línea y respuesta ante emergencias.

El viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, afirmó en noviembre pasado que alrededor de 20.000 personas recibirían formación individual solo en noviembre y diciembre, y se proyectaba entonces que el número total de participantes en todos los formatos alcanzaría los 100.000 en 2025.

Soldados polacos a bordo de tanques participan en un desfile militar en Varsovia el Día del Ejército Polaco, el 15 de agosto de 2024. Foto: Archivo WOJTEK RADWANSKI

Mientras que para 2026, el ministerio planea capacitar a aproximadamente 400.000 ciudadanos a través de programas individuales y grupales, entrenamiento de reservistas y servicio voluntario.

El programa está diseñado para ser accesible, ya que los ciudadanos pueden inscribirse a través de una aplicación móvil donde pueden elegir las fechas y los lugares que les convengan.

Este programa, indicó The New York Times, surge en un momento en que el país se enfrenta a una creciente preocupación por la seguridad tras la invasión rusa de Ucrania. Mientras ese conflicto se prolonga por quinto año, la amenaza de una Rusia beligerante se cierne sobre el país. El presidente ruso Vladimir Putin ha provocado repetidamente a los líderes europeos con tácticas de guerra híbrida o de “zona gris”, poniendo a prueba la determinación de la OTAN mediante campañas de desinformación, sabotaje y ciberataques.

En respuesta, Varsovia ha aumentado su gasto en defensa, con el objetivo de destinar el 4,7% de su PIB en 2025, lo que la convierte en uno de los países de la OTAN que más gasta en defensa. Además, está ampliando sus Fuerzas Armadas profesionales, que cuentan con 215.000 efectivos, las terceras más grandes de la alianza del Atlántico Norte después de las de Estados Unidos y Turquía.

El reto para Polonia, indicó el Times, reside en cómo fortalecer su economía en tiempos de paz mientras se prepara para la guerra. Este desafío se ha vuelto más urgente a medida que la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán ha tensado aún más las relaciones entre el presidente Donald Trump y los líderes europeos, quienes se negaron a participar en la campaña de bombardeos o en el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.

Un vehículo militar pasa junto a los sistemas de defensa aérea Patriot instalados en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka al atardecer en Jasionka, sureste de Polonia, el 6 de marzo de 2025. Foto: Archivo SERGEI GAPON

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania y la cancelación del plan para desplegar una unidad de artillería equipada con misiles en Europa.

Ante eso, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, señaló en una entrevista con el sitio Defence 24 que Polonia ha recibido “garantías” de que las tropas estadounidenses permanecerán en el país y contempla la posibilidad de aumentar su número.

“No tenemos motivos para preocuparnos. La reducción prevista de la presencia estadounidense en Alemania no afectará a nuestra seguridad”, afirmó. “Llevo meses trabajando en la creación de un contingente militar estadounidense aún mayor en Polonia. Ese es mi objetivo”.

Estados Unidos mantiene alrededor de 10.000 soldados en Polonia de forma rotatoria, lo que la convierte en uno de los mayores despliegues militares de Washington en Europa fuera de Alemania.

Kosiniak-Kamysz también afirmó que Polonia está preparando un importante impulso para utilizar los fondos del programa de financiamiento de defensa SAFE de la UE, dotado con 150.000 millones de euros. Este programa ofrece préstamos a bajo interés, principalmente para compras militares, con especial énfasis en equipos fabricados en Europa.

Un agente de policía polaco cerca de un fragmento de dron tras el derribo de dispositivos rusos al entrar en el espacio aéreo polaco en Czesniki, el 10 de septiembre de 2025. Foto: Archivo

Los polacos han visto de primera mano el impacto de la invasión. Millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, han cruzado su frontera desde la invasión a gran escala en febrero de 2022 e incluso muchos los recibieron en sus casas en los primeros días de la guerra. Pero Polonia tiene una historia.

La formación de civiles se considera un factor clave, al proporcionar un nivel de preparación más amplio que el de las tropas profesionales.

“La seguridad empieza en la mente de la sociedad”, dijo a The York Times el teniente coronel Dariusz Pawlik que entrena a un grupo. “Espero que este entrenamiento les sea útil y deseo que nunca tengan que usarlo”.

El diario recordó que varios países cercanos a Rusia o que limitan con ella -entre ellos Finlandia, Suecia, Noruega, Estonia y Lituania- también están llevando a cabo algún tipo de preparación en materia de defensa civil.

En Polonia, el mando del Ejército reconoció que “nuestra defensa civil era prácticamente inexistente”, declaró el teniente Tomasz Dzierga, portavoz del batallón.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, segundo por la derecha, visita el lugar donde se encontraba la vía férrea dañada cerca de Deblin, Polonia. Foto: Archivo

Este curso de un día de duración, con secciones sobre ciberseguridad, preparación para crisis y primeros auxilios de emergencia, está abierto a escolares, padres que se quedan en casa para el cuidado de sus hijos, trabajadores a tiempo completo y personas mayores.

En la práctica, las habilidades enseñadas podrían ayudar a los ciudadanos a responder eficazmente a diversas amenazas, como desastres naturales y emergencias militares a lo largo de la frontera oriental de Polonia.

El interés público inicial ha sido notable. Kosiniak-Kamysz describió la participación como “una gran inversión en nuestra seguridad compartida”.

El primer día de inscripción del programa, se apuntaron más de 3.770 personas, incluidas casi 1.200 para cursos básicos de seguridad y más de 1.100 para entrenamiento de sobrevivencia.

Una de las ventajas de alistarse como soldado a tiempo parcial en una brigada territorial -el equivalente a la guardia nacional- es que se conserva el empleo. El teniente Dzierga mencionó otros beneficios, como un 75% de descuento en pasajes de tren.

Polonia, además, está tomando una serie de medidas para reforzar sus defensas contra la guerra híbrida. Tras los ataques con drones de septiembre, el viceministro de Defensa polaco, Pawel Zalewski, declaró: “Comprendimos que nuestra defensa aérea, incluyendo esta capa inferior contra drones, requería un desarrollo muy rápido, y lo estamos llevando a cabo lo más pronto posible”.