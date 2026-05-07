Parisi sostiene cara a cara con Quiroz en medio de quiebre de acuerdo entre el PDG y el gobierno por megarreforma

A las 10.45 horas, el fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi, arribó a Teatinos 120 para sostener una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La cita entre el excandidato presidencial y el jefe de la billetera fiscal tiene como telón de fondo el quiebre entre el PDG y el Ejecutivo por el proyecto denominado de Reconstrucción Nacional.

El encuentro, eso sí, gestionado por la diputada Zandra Parisi, estaba pactado desde hace dos semanas, cuando el acuerdo entre ambas partes estaba en pie.

La bancada anunció este miércoles su rechazo a la idea de legislar y arremetió en duros términos contra el gobierno. Los vaivenes de la colectividad, de hecho, venían desde el día siguiente en que se habían allanado a respaldar la megarreforma del Presidente José Antonio Kast.

El diputado y vicepresidente de la colectividad, Fabián Ossandón, acusó que “el gobierno no cumplió su palabra”. El representante por Antofagasta agregó que se les presentó “un proyecto de ley que no considera en nada a la clase media. Nosotros fuimos muy claros y enfáticos en solicitar reembolso del IVA a medicamentos y pañales”.

Parisi, ad portas de la reunión con Quiroz, dijo esta mañana a Tele13 Radio que “no cumplió el gobierno. Nosotros estábamos tranquilos, nuestros diputados ya estaban emprendiendo vuelo a sus regiones, y nos llega un documento a eso de las 14.30 - 15.00 horas, así que todos a leerlo, analizarlo, reuniones muy rápidas, y concluimos, en tres horas, dar un punto de prensa diciendo que el gobierno no había cumplido con su palabra”.

Según el excandidato, el texto que les entregó el Ejecutivo consistía “básicamente en entregar una bonificación para pañales y medicamentos. Un bono no es la devolución del IVA, no es lo que nosotros hablamos”.

“Había un párrafo que me enojó, que (proponía) que iba a aumentar el grado de quintiles que se llegaba a cubrir, dependiendo el nivel de la deuda del Estado. Si llegaba a un 30% (el nivel de deuda), llegaba como a un 60% de cobertura; y ya estamos en 45% (de deuda), entonces te están diciendo que no”, remarcó.

Con el actual escenario presentado por el gobierno, Parisi dijo que esto significa que “vamos a rechazar la votación de legislar o no, va a estar ‘Zandrita’ (Parisi) en la comisión, ella va a rechazar, es lo que se acordó y eso se va a hacer”.

El candidato, eso sí, planteó que el PDG puede retomar el acuerdo para apoyar con sus votos la idea de legislar la megarreforma si el gobierno cambia su postura e incluye la propuesta de la colectividad. “Completamente. Sólo depende de eso”.

A su llegada a Hacienda, Parisi reforzó esa postura, al señalar que a su tienda le interesa “que se mantengan los acuerdos. No ha sido fácil, la situación es de muchos meses. Y también hay frustración, así que esperamos poder avanzar en aquello”.

“Los diputados son los que toman la decisión, yo solamente soy el vehículo, pero claramente si se vuelve a foja cero con lo que habíamos acordado, deberíamos poder avanzar. Los 13 votos están de acuerdo en la tesitura de rechazar con lo que mandó ayer Hacienda, y si se corrige, por supuesto van a estar los votos. Estoy seguro de aquello, yo voy a luchar por aquello”, zanjó.