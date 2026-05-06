Crece presión en el oficialismo para que Quiroz ajuste megarreforma tras torpedo del CFA a la línea de flotación

Sin actividades oficiales figuraba hasta este mediodía el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (indep.), que en su última aparición pública prefirió no referirse al crítico informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que alertaba al menos nueve riesgos o problemas del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

“Nosotros hemos conocido recientemente, hace unas pocas horas, este informe, y, por lo tanto, lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito y lo responderemos en tiempo y forma, oportunamente”, dijo Quiroz en una breve declaración el martes en tarde noche.

Pese al hermetismo del ministro, diversos parlamentarios del oficialismo admitían en privado que el reporte del CFA -entidad transversal que la misma derecha y el Congreso, en general, convirtió en un faro para cuestionar el manejo fiscal del gobierno de Gabriel Boric- era un duro golpe a la iniciativa estrella del Presidente José Antonio Kast.

Los rostros de preocupación en el oficialismo acusaban recibo de ese impacto este martes en la Comisión de Hacienda, donde expusieron los consejeros del CFA.

“El impacto final del proyecto sobre el balance fiscal depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado”, señaló la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, quien agregó que para “lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto”.

Estas alertas remecieron a los diputados del oficialismo que el martes en la noche comenzaron a visualizar posibles ajustes inmediatos al megaproyecto, ahora en la Cámara, a pesar de que los planes del ministro Quiroz, con el visto bueno de La Moneda, pasaban por guardarse las posibles mejoras y concesiones para la etapa de discusión posterior que se viene en el Senado.

Incluso, entre los propios senadores de la alianza gubernamental había coincidencia en que el Ejecutivo debía hacer ahora un cambio táctico en su estrategia. Esa inquietud, de hecho, será uno de los planteamientos que pretendían realizar los senadores del oficialismo al Presidente Kast, con quien cenarán el martes en la noche en el Palacio de Cerro Castillo.

Correcciones ahora

Aun cuando Quiroz igualmente cuenta con los votos para aprobar la idea de legislar de la megarreforma en la sala de la Cámara, entre los legisladores del oficialismo creían que era difícil desentenderse de las observaciones del CFA, por lo tanto, ya comenzaron a barajarse algunas medidas como dar más gradualidad a la rebaja de impuestos a las empresas y sus dueños y buscar más compensaciones.

También estaba sobre la mesa renunciar a la idea de eliminar la franquicia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que transversalmente era resistida.

Tampoco “flota”, aseguraba en la misma derecha, la norma que permitiría a la Inteligencia Artificial usar obras sin permiso ni pago de propiedad intelectual.

Además, algunos proponían precisar el subsidio al empleo, ya que también presiona el gasto fiscal en la medida que sea demasiado amplio.

Debate en la Cámara

“Si uno mira sus conclusiones (en el informe del CFA) dice: este proyecto va bien encaminado en el sentido de reestimular el crecimiento en Chile. Efectivamente, el Consejo fiscal autónomo advierte ciertos riesgos. ¿A qué conclusión te lleva eso? Que el proyecto en general va en camino correcto, votar a favor en general, y que después lo trabajemos en su particularidad, en la votación en particular... Yo no tengo ninguna duda, y lo hemos conversado ayer con el ministro Quiroz, que se va a tomar el tiempo de revisar muy en detalle el informe que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo", dijo el diputado Diego Schalper (RN), jefe de bancada de su partido e integrante de la Comisión de Hacienda.

Schalper añadió que “ayer en el almuerzo, le hemos dicho al ministro que no cuenta con nosotros para aquel artículo relativo a la propiedad intelectual. Y él ha dicho, perfecto, lo vamos a cambiar. Un proyecto que originalmente tenía 50 artículos y que termina entrando con 33 artículos. Yo le pregunto a la gente en su casa, ¿les parece que hay o no hay disposición a escuchar y a cambiar?“.

El diputado Eduardo Durán (RN), también integrante de la Comisión de Hacienda, comentó que “hay que hacer modificaciones, escuchar las sugerencias del Consejo Fiscal Autónomo e incorporar también las precisiones e indicaciones que estamos planteando los parlamentarios, especialmente en materias que afectan a las pymes y a los trabajadores en temas de capacitación laboral”.

Sin embargo, en Radio Pauta, el diputado Agustín Romero (republicano), presidente de la Comisión de Hacienda, precisó que los consejeros del CFA "no plantean en ningún caso rechazar, sino que en el fondo advierten estos riesgos y de alguna manera mitigarlos, considerarlos”.

Frente a ello, Romero defendió el calendario para despachar este proyecto la próxima semana. “Lo peor que puede pasar es tener la certeza de que vivimos en un país estancado”, señaló.

“El CFA advierte riesgos que hay que tomar en serio. Pero, antes de decir si hay que eliminar normas, atenuarlas o cambiar la estrategia, quiero escuchar la respuesta del ministro Quiroz”, comentó el diputado Jaime Coloma (UDI), también integrante de la misma instancia.

Senadores a la espera

“Sin duda que (el CFA) nos levanta algunas alertas. Y tal como lo señaló el ministro de Hacienda, creo que él va a analizar cada una de ellas de manera muy pormenorizada... Todos estos comentarios tienen que ser analizados en detalle para poder mejorar esta iniciativa”, dijo en CNN el senador Renzo Trisotti, jefe de bancada de los republicanos.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) dijo en Radio Infinita que el informe del CFA “está levantando una alerta y al gobierno le corresponde tomar nota”.