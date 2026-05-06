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    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    Había sido demandada en Estados Unidos por supuestamente exagerar las capacidades de Apple Intelligence y prometer funciones que aún no estaban disponibles al momento del lanzamiento.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    Apple acordó pagar 250 millones de dólares para resolver una serie de demandas colectivas que la acusaban de haber exagerado las capacidades de su sistema de inteligencia artificial, Apple Intelligence.

    Esto según revelaron documentos judiciales citados por The New York Times este martes.

    El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, pone fin a acciones legales presentadas el año pasado.

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    ¿Por qué demandaron a Apple?

    En ellas, los demandantes sostenían que la compañía indujo a error a los consumidores durante el lanzamiento de Apple Intelligence en 2024, al prometer funciones que no estaban disponibles en los dispositivos al momento de su venta.

    De acuerdo con los documentos judiciales, los consumidores que compraron un iPhone 16 y algunos modelos del iPhone 15 entre junio de 2024 y marzo de 2025 podrán recibir hasta 95 dólares por dispositivo.

    Como parte del acuerdo, Apple negó haber cometido irregularidad alguna.

    ¿Qué mejoras prometió Apple?

    La controversia se originó tras la presentación de Apple Intelligence en junio de 2024, cuando la compañía la mostró como su gran apuesta para competir con herramientas como ChatGPT.

    Entre las promesas figuraban mejoras sustanciales en Siri –el asistente virtual integrado en los dispositivos de la marca– y nuevas funciones para resumir notificaciones y ayudar en la redacción de correos electrónicos y mensajes.

    En la campaña publicitaria, incluso la actriz Bella Ramsey utilizaba la IA para recordar el nombre de una persona y ponerse al día con un correo electrónico.

    Sin embargo, varias de estas herramientas no estaban disponibles cuando se lanzaron los iPhone en septiembre de 2024.

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    Apple y la inteligencia artificial

    La implementación fue gradual y surgieron problemas casi de inmediato: los resúmenes automáticos de noticias entregaban información errónea, lo que obligó a la empresa a desactivar esa función.

    En marzo de 2025, además, Apple retrasó el lanzamiento de una versión mejorada de Siri debido a problemas de calidad.

    Una de las demandas señalaba que la empresa “tergiversó las capacidades del iPhone serie 16 y engañó a millones de consumidores, haciéndoles gastar cientos de dólares en un teléfono que no necesitaban, basándose en características que no existen”.

    El caso también refleja los desafíos que enfrenta Apple en la carrera global por la inteligencia artificial.

    A diferencia de competidores que desarrollaron modelos propios, la compañía se mantuvo inicialmente al margen.

    En diciembre anunció la jubilación de su jefe de IA, John Giannandrea, y en enero comunicó que integraría Gemini, el modelo de Google, para potenciar sus productos, incluido Siri.

    “Resolvimos este asunto para seguir centrados en lo que mejor sabemos hacer: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”, señaló Marni Goldberg, portavoz de la empresa, en un comunicado.

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