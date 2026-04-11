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    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    El nuevo miembro de la serie 17 busca actualizar la línea de entrada con lo que el 2026 exige. Trae un procesador de punta, una cámara competente y, sobre todo, un almacenamiento inicial de 256 GB y un precio por debajo de los $700.000 CLP. ¿Vale la pena?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    El nuevo iPhone 17e parece responder a una necesidad exigida por el mercado latinoamericano y en particular el local: una relación costo-beneficio con sentido. Así llega a Chile la opción de entrada a la familia de teléfonos de Cupertino, con un precio fijado a partir de los $699.990 CLP.

    Hasta aquí, desde la generación “SE” y el modelo “e” de 2025, los números son habituales para Apple. Pero la verdadera noticia -y probablemente el mayor acierto de este modelo- es que el almacenamiento base se duplicó.

    Por ese precio, el iPhone 17e arranca en los 256 GB. Es un movimiento clave, sobre todo para la cámara Fusion y los tiempos que corren, donde un par de videos en 4K o el caché de las aplicaciones devoran la memoria, y simplemente los 128 GB ya eran insostenibles.

    Rendimiento sin apellidos “Pro”

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    El equipo no escatima en el procesador. Viene equipado con el chip A19, construido con tecnología de 3 nanómetros, el mismo corazón que mueve gran parte del ecosistema actual de la manzana.

    En la práctica, esto significa que el teléfono está pensado para correr sin sobresaltos las herramientas de Apple Intelligence en iOS 26, sin necesidad de irse a la gama más alta.

    A esto se suma el debut del C1X, un nuevo módem celular de diseño propio que promete ser el doble de rápido que el C1 del iPhone 16e, gestionando mejor la autonomía.

    Y hablando de energía, mantiene la carga rápida por USB-C (50% en 30 minutos) e incorpora soporte para MagSafe y Qi2 de 15 W. No hay revolución aquí, pero sí un estándar de carga inalámbrica finalmente veloz.

    Cámara y diseño: el fin de los brillos

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    En el apartado fotográfico, Apple simplifica pero potencia. El módulo principal es una cámara “Fusion” de 48 MP que, por defecto, dispara a 24 MP para equilibrar detalle y peso del archivo.

    La gracia de este lente es que permite un recorte óptico de 2x, funcionando en la práctica como un teleobjetivo. Es, en esencia, un sistema de dos cámaras en una, suficiente para el 95% de los usuarios que no necesitan grabar un largometraje con el teléfono.

    En cuanto a la construcción, el 17e mantiene la pantalla Super Retina XDR (OLED) de 6,1 pulgadas, que es un tamaño cómodo al bolsillo, protegida por un Ceramic Shield 2 que -según Apple- promete ser tres veces más resistente a los rayones.

    El diseño es en aluminio aeroespacial, pero adopta un acabado mate premium. Llega en tres colores sobrios: negro, blanco y un nuevo rosa pálido. Además, hereda el “Botón de Acción” lateral, enterrando definitivamente el antiguo switch de silencio.

    Por último, incluye las funciones de conexión satelital (Emergencia SOS, Asistencia en Carretera y Mensajes), una red de seguridad útil en un país con una geografía tan accidentada y zonas sin cobertura como Chile.

    ¿Vale la pena?

    El iPhone 17e busca actualizar la línea base a lo que el 2026 exige. Con un procesador de punta, una cámara competente y, sobre todo, un almacenamiento inicial de 256 GB, es probablemente la compra más sensata del catálogo actual de Apple para quien busca un teléfono duradero sin desembolsar más de un millón de pesos chilenos.

    También es cierto que por un poco menos de ese precio, Apple está ofreciendo su nueva laptop MacBook Neo, por lo que vale la pena sopesar (en este link puedes ver nuestra reseña).

    Lee también:

    Más sobre:AppleiPhone 17ePrecio Chile256 GB512 GBC1XMagSafeQi2iOS 26Apple IntelligenceInteligencia artificialTeléfonosTecnologíaSmartphonesCelularesteléfono económico Apple

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