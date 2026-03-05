SUSCRÍBETE
    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Con el MacBook Neo, Apple parece entender que para masificar su presencia en salas de clase y hogares de presupuesto ajustado, no basta con mantener a la venta modelos de años anteriores. Necesitaban un producto nuevo, pensado desde cero para ser económico, incluso más barato que un iPhone de entrada.

    Durante la última década, el piso de entrada para el ecosistema de computadores portátiles de Apple estuvo marcado por el MacBook Air (acá puedes leer nuestra reseña del modelo 2025 con el chip M4), un equipo que, si bien es inmensamente popular, rara vez lograba bajar de la barrera de los mil dólares.

    Eso cambió la mañana del miércoles de esta semana. Desde Nueva York, Apple presentó el MacBook Neo, una apuesta directa a la línea de flotación de los Chromebooks y los PC de gama media que reescribe el estándar de la marca.

    Para alcanzar un precio de entrada de 599 dólares (desde $649.990 en el mercado chileno), Apple tomó una decisión de ingeniería inédita: el MacBook Neo no utiliza un procesador de la familia M, sino el chip A18 Pro, exactamente el mismo cerebro que da vida a los iPhone 16 Pro.

    Del iPhone al MacBook Neo

    El chip A18 Pro, con su CPU de seis núcleos, una GPU de cinco y un Neural Engine de 16 núcleos diseñado para gestionar los procesos de Apple Intelligence, ofrece un rendimiento solvente para las tareas cotidianas.

    Al instalar un procesador móvil de alta eficiencia térmica en el chasis de un computador, Apple logra prescindir por completo de los ventiladores, garantizando un funcionamiento silencioso.

    El objetivo no es la edición de video profesional en 4K ni el diseño en 3D avanzado, sino el trabajo de ofimática, las videollamadas, la navegación intensiva y los entornos educativos.

    El arte de recortar especificaciones

    Reducir el precio a casi la mitad respecto a sus hermanos mayores (también actualizados esta semana de lanzamientos) requiere concesiones. El MacBook Neo es un ejercicio de equilibrismo entre lo premium y lo accesible, y las omisiones están estratégicamente calculadas.

    La pantalla utiliza un panel Liquid Retina de 13 pulgadas con 500 nits de brillo, pero omite tecnologías de gama alta como ProMotion (alta tasa de refresco) o True Tone.

    En el apartado de la conectividad el MacBook Neo dice adiós al conector magnético MagSafe. El equipo ofrece solo dos puertos USB-C y un conector de audífonos de 3,5 mm. Un detalle técnico importante es que uno de esos puertos opera bajo el estándar USB 3 (hasta 10 Gb/s), mientras que el otro está limitado al antiguo estándar USB 2 (480 Mb/s), según detalla el comunicado de Apple.

    La versión base de 256 GB viene con un teclado estándar. Si el usuario desea el lector de huellas Touch ID, está obligado a saltar a la versión más cara de 512 GB.

    Además, replicando la controvertida política de sus teléfonos móviles, el MacBook Neo se comercializa sin el adaptador de corriente en la caja.

    Diseño, disponibilidad y precio local

    Visualmente, el portátil toma prestadas las líneas de aluminio reciclado del MacBook Air, pero añade una paleta de colores más juguetona que recuerda a la época del iMac original.

    Está disponible en cuatro tonos: Plata, Rosa rubor, Índigo y Amarillo cítrico. Todo esto en un formato altamente portátil que marca apenas 1,23 kilos en la balanza.

    En Chile, los equipos ya se encuentran en fase de preventa y estarán disponibles físicamente a partir del miércoles 11 de marzo de 2026.

    Los precios oficiales parten en $649.990 para la versión de 256 GB, con incrementos según la capacidad de almacenamiento elegida.

    Sistema operativo: ¿iOS o macOS?

    El nuevo MacBook Neo usa macOS, específicamente macOS 26 Tahoe, la versión más reciente de macOS en 2026, tal como indica Apple.

    Es un Mac estándar, por lo que viene con macOS completo, no con iOS ni iPadOS, aunque el chip sea el A18 Pro del iPhone.

