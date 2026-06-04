Bachelet concreta cita con canciller chino en su despliegue en Beijing para encaminar su carrera a la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se reúne con Michelle Bachelet, candidata al cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile.

La expresidenta Michelle Bachelet sumó un nuevo encuentro en su despliegue en Beijing, al concretar este jueves una cita con el canciller Wang Yi. Esto, como parte de su periplo internacional en la búsqueda de apoyos en su carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas.

La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ya se había reunido este miércoles con el vicepresidente del gigante asiático, Han Zheng, quien destacó el compromiso de su país con el organismo multilateral.

La otrora dos veces jefa de Estado de Chile dio cuenta de su reunión de este jornada con el ministro de Relaciones Exteriores en una publicación en sus redes sociales.

“Hoy me reuní en Beijing con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Conversamos sobre la importancia de fortalecer el multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas frente a los desafíos globales. Coincidimos en la necesidad de una ONU más eficaz, capaz de responder a las necesidades de las personas y contribuir a un mundo más pacífico, inclusivo y sostenible”, escribió en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que la chilena se reúne con Yi en su esfuerzo de afianzar respaldos para suceder a António Guterres en la ONU.

Bachelet y el canciller chino ya habían sostenido un encuentro en octubre de 2025, tras el cual el representante del gobierno asiático destacó el papel de la expresidenta en el avance de una asociación estratégica integral entre China y Chile durante su presidencia y sus contribuciones a la igualdad de género como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Ambos encuentros recientes con los representantes de Beijing, eso sí, no descartan que la chilena mantenga entre sus planes tener próximamente un encuentro con el líder chino, Xi Jinping. Esto, en su esfuerzo por reunirse con los líderes de los cinco estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que poseen poder de veto. Ese grupo además lo integran Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia.

En su paso reciente por París, Bachelet ya concretó la primera de estas reuniones, al ser recibida por el líder francés, Emmanuel Macron. Y espera en un futuro cercano hacer lo mismo con Donald Trump, Keir Starmer y Vladimir Putin.