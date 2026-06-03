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    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    La app de traslados anunció que los usuarios podrán fijar una clave de cuatro dígitos permanente. La medida busca agilizar los viajes y reducir la necesidad de exponer el teléfono en la vía pública.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    En el marco de sus actualizaciones de seguridad para Chile, Uber anunció esta semana la implementación de una nueva característica para sus usuarios: la posibilidad de establecer un Código PIN personal y permanente para verificar sus viajes.

    Hasta ahora, la herramienta entregaba una clave de cuatro dígitos generada de forma aleatoria para cada solicitud, la cual debía ser dictada al conductor antes de iniciar el trayecto.

    Con esta modificación, los pasajeros tienen la opción de elegir y fijar un código único que sea fácil de recordar.

    Según Uber, el propósito de esta actualización es simplificar el proceso de abordaje y adaptarlo a situaciones cotidianas. Al conocer su código de antemano, el usuario puede confirmar que está subiendo al vehículo correcto sin necesidad de mirar la pantalla, lo que resulta funcional ante la falta de batería en el dispositivo o cuando se prefiere no manipular el teléfono en la calle por precaución.

    “Queremos que la seguridad también sea simple en el uso diario. Con el PIN único, los usuarios pueden confirmar su viaje en segundos y con mayor control, incluso en contextos donde usar el celular no es cómodo o posible”, dice en un comunicado Eleonora Turk, gerente de Comunicaciones de Seguridad de Uber.

    Cómo configurar el PIN personal

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    La activación y personalización de la clave se realiza directamente desde la aplicación y puede ser modificada en cualquier momento.

    Para configurarla, se deben seguir estos pasos:

    1. Ingresar al menú de Configuración.
    2. Seleccionar la opción Verificar PIN.
    3. Presionar en Cambiar PIN e ingresar el nuevo número.

    Para garantizar la efectividad de la herramienta, el sistema informático de Uber restringe el uso de combinaciones numéricas que resulten fácilmente deducibles. De este modo, la aplicación no permitirá configurar secuencias consecutivas (como 1234) ni dígitos repetidos (como 3333).

    Lee también:

    Más sobre:UberTransportesSeguridadconfiguración PIN Uberpasajeros Uber ChileApps

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