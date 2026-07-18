Bachelet concreta reunión con presidente de Somalia en medio de su despliegue por África

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, concretó un encuentro este sábado con el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, en el marco de su despliegue internacional en su carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue el pasado viernes que la exmandataria arribó en Africa para concretar citas con las 15 naciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y así convertirse en la favorita en la carrera por la Secretaría General para suceder a António Guterres.

En esta ocasión, Bachelet se reunió en la capital somalí, Mogadiscio, con el mandatario de Somalia, quien tuvo una recepción positiva del encuentro con la exmandataria chilena.

La reunión fue valorada por el exministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien señaló a través de X que el encuentro era parte de una “admirable campaña de nuestra candidata”.

La cita con el presidente de Liberia, Joseph Boakai, el pasado viernes dio por inaugurada la nueva etapa de su gira internacional. En concreto, Liberia es uno de los diez miembros no permanentes de la instancia de las Naciones Unidas que no tienen poder de veto.

Previo a su llegada a África, la exmandataria se desplegó por Medio Oriente, con reuniones claves en Bahréin y Pakistán, dos países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

Asimismo, concretó encuentros con Grecia, Letonia, Colombia y Panamá; y sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Noruega, Mette Frederiksen.

La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU se prepara para el tercer debate con los demás postulantes al cargo el próximo 23 de julio en Nueva York.