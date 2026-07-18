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    Política

    Kast lidera cita de monitoreo del sistema frontal junto a ministros, subsecretarios y delegados

    La instancia contó con la participación de los ministros del Interior, Seguridad, Justicia, Trabajo, Obras Públicas, Salud, Vivienda y Energía.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A eso de las 08.30 horas de este sábado, el Presidente José Antonio Kast continuó con el monitoreo del sistema frontal que afecta a diferentes puntos del país.

    Desde el salón de videoconferencias del Palacio de La Moneda, el Mandatario encabezó una reunión telemática, en la que participaron ministros, subsecretarios y delegados presidenciales, para seguir coordinando la emergencia.

    En detalle, la instancia contó con la participación de los ministros de Interior, Claudio Alvarado; Seguridad Pública, Martín Arrau; Justicia, Fernando Rabat; Trabajo, Tomás Rau; Obras Públicas, Louis de Grange; Salud, May Chomali; Vivienda, Iván Poduje; Energía, Ximena Rincón.

    Asimismo, se hicieron parte los subsecretarios de las carteras involucradas en la coordinación de la emergencia y cinco delegados presidenciales regionales.

    La cita se da bajo la serie de encuentros de coordinación liderados por el Presidente con el fin de asegurar que las instituciones del Estado dispongan de todos los recursos necesarios para responder a las consecuencias del megatemporal.

    Más sobre:TemporalSistema frontalJosé Antonio KastLluviasSenapred

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