Megarreforma: diputados PPD piden al gobierno “no vetar” indicación aprobada que prohíbe pago de interés sobre interés

La bancada de diputados del PPD e Independientes le pidió al gobierno “no vetar” la indicación que se aprobó esta semana en la sala del Senado en la megarreforma, la cual busca prohibir el pago de interés sobre interés, también llamado anatocismo.

En concreto, la indicación propone reemplazar el artículo 9° de la Ley N° 18.010, el que actualmente permite el anatocismo, y lo reemplaza por el siguiente: “No se podrá estipular, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación. Los intereses capitalizados con infracción de lo dispuesto en el inciso anterior serán inoponibles al deudor y no tendrán efecto alguno”.

El gobierno hizo reserva de constitucionalidad cuando se votó esta indicación en la sala del Senado por no responder a las ideas matrices del proyecto de ley. Ahora el Ejecutivo está evaluando recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por esta medida. Pero también existe la posibilidad de presentar un veto en el plazo de los 30 días que tiene desde que la ley haya sido definitivamente aprobada por el Congreso y antes de ser promulgada.

Es por eso, la solicitud del PPD. “He sido claro desde el primer día y por ello mantengo mi rechazo a la megarreforma tributaria y seguiré votando en consecuencia. Sin embargo, eso no significa renunciar a impulsar mejoras concretas para las familias cuando existe la oportunidad de hacerlo. Si una persona se atrasa en el pago de una deuda, es injusto que además termine pagando intereses sobre intereses. Esa práctica debe terminar”, afirmó el subjefe de la bancada, Héctor Ulloa.

Asimismo, agregó que “esta indicación busca poner un límite a una práctica que termina castigando aún más a quienes ya enfrentan dificultades económicas. Espero que esta norma no sea vetada por el Presidente de la República, y se respete lo aprobado por los parlamentarios”.