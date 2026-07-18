Muere carabinero herido en operativo en Valdivia para detener a prófugo por homicidio de Eugenio Nain. En la imagen Marco Javier Cosme Barquero.

El cabo primero de Carabineros Marco Javier Cosme Barquero, funcionario del GOPE de La Araucanía, murió tras permanecer internado en estado crítico luego del operativo realizado en Valdivia para capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, prófugo vinculado al homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain.

El funcionario policial se encontraba hospitalizado en el Hospital Base de Valdivia, luego de recibir un impacto balístico en el rostro durante el procedimiento desarrollado en el sector rural de Punucapa, en la Región de Los Ríos.

El operativo se realizó en el marco de las diligencias para detener a Cancino Tapia, quien permanecía prófugo por su presunta participación en el homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain, ocurrido en Metrenco en 2020.

Durante el procedimiento, dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos a bala. Uno de ellos fue Cosme Barquero, quien quedó internado en estado de extrema gravedad. El segundo uniformado, que había resultado herido en el abdomen, fue dado de alta posteriormente, según informó el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Había permanecido en estado crítico

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, había informado durante los días previos que el estado del cabo primero era “muy crítico” y que no presentaba una evolución favorable.

“Estuvimos conversando en primer lugar con la familia del cabo, con su señora, su madre, su padrastro, acompañándolo y dándole todo el apoyo de los chilenos, no solo del gobierno, que respalda a sus carabineros, sobre todo cuando están en un estado tan crítico, tan grave”, afirmó.

Cancino también resultó herido durante el procedimiento. Según informó posteriormente el ministro Arrau, el imputado recibió dos impactos balísticos, uno en la rodilla y otro en la zona cervical, lesiones que inicialmente lo mantuvieron con riesgo vital.

Luego, la autoridad indicó que el detenido había sido estabilizado, que “Ya no está intubado, él ya puede hablar, se le intimó la orden de detención, así que está en conciencia y, por lo que sabemos, incluso ha recibido visitas”.

El Ejecutivo informó además que el imputado deberá enfrentar primero una causa en la Región de Los Ríos por el ataque armado contra los funcionarios policiales. Posteriormente, debería ser puesto a disposición de la justicia en La Araucanía por la causa que lo mantenía prófugo.

La Fiscalía Regional de Los Ríos, a través del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), instruyó diligencias a la BIPE de la Policía de Investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.