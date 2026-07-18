Las asociaciones AFUTRAPARCH y AFUNPAR solicitaron al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara, evaluar el adelantamiento de la semana distrital ante el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

La petición fue formulada mediante una carta fechada este 17 de julio de 2026 en Valparaíso, en la que ambas organizaciones plantearon que la medida permitiría a diputadas y diputados atender la situación que se vive en sus respectivos distritos.

“Ante el intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país, AFUTRAPARCH y AFUNPAR solicitan respetuosamente a usted considerar el adelantamiento de la semana distrital”, señala el documento.

Las asociaciones precisaron que la solicitud no implica dejar de cumplir sus funciones. Por el contrario, afirmaron que los equipos parlamentarios continúan trabajando, especialmente los asesores territoriales, quienes se encuentran desplegados en apoyo de las comunidades afectadas y en coordinación con las autoridades competentes.

Asociaciones de funcionarios parlamentarios piden adelantar semana distrital por sistema frontal JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En la carta, también advirtieron que la reciente declaración de Alerta Roja en la Región de Valparaíso, donde se ubica la sede del Congreso Nacional, constituye un antecedente especialmente relevante.

Según indicaron, persiste incertidumbre respecto de las condiciones de conectividad, transporte y funcionamiento de los servicios durante el lunes, así como sobre la seguridad y viabilidad de los desplazamientos de parlamentarios, funcionarios y trabajadores desde distintas regiones del país hacia Valparaíso.

Por ello, las organizaciones plantearon que, en caso de no ser factible adelantar la semana distrital, al menos se evalúe la suspensión de la sesión del lunes.

Asociaciones de funcionarios parlamentarios piden adelantar semana distrital por sistema frontal SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Si bien aún no es posible determinar con certeza cómo evolucionará la emergencia, las condiciones actuales son adversas y sus efectos podrían mantenerse durante los próximos días”, sostuvieron.

Finalmente, AFUTRAPARCH y AFUNPAR señalaron que se encuentran monitoreando de manera permanente la situación de sus socias y socios, con el objetivo de prestar apoyo a quienes pudieran verse afectados por la emergencia.