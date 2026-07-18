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    Lionel Scaloni, el líder de la dominante legión de técnicos argentinos que tuvo el Mundial 2026

    Seis de las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo contaron con un entrenador transandino, siendo la nacionalidad que ha predominado en el certamen. Si el DT de la Albiceleste tendrá su segunda final seguida, el único que no superó la fase grupal fue Marcelo Bielsa, con Uruguay.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Lionel Scaloni, el líder de la dominante legión de técnicos argentinos que tuvo el Mundial 2026. Foto: Xinhua Chen Yichen

    La Copa del Mundo 2026, que finaliza este domingo, ha contado con entrenadores de 28 nacionalidades distintas. En ese sentido, el predominio lo tuvo Argentina. El fútbol transandino se ha caracterizado por exportar técnicos hacia diferentes latitudes y en este Mundial no ha sido la excepción. Seis de las 48 selecciones participantes han contado con un argentino en la banca técnica. De ellos, quien ha llegado más arriba es Lionel Scaloni.

    El exfutbolista, campeón del mundo en Qatar 2022, ya está en una nueva final con la Albiceleste, aspirando a un bicampeonato que no sucede en la máxima cita futbolística desde que Brasil lo consiguiera en 1958 y 1962. El resto de sus compatriotas fueron quedando en el camino a medida que pasó el torneo. Néstor Lorenzo, al mando de Colombia, se despidió en octavos, vía penales. En la misma fase quedó fuera Gustavo Alfaro, con Paraguay. Si bien dio el batacazo eliminando a Alemania, luego no pudo ante Francia. Otro eliminado en octavos de final fue Mauricio Pochettino, con Estados Unidos.

    Sebastián Beccacece llegó hasta dieciseisavos de final con Ecuador, luego de una milagrosa clasificación tras vencer a los germanos. Luego de la participación mundialista, el exayudante de Jorge Sampaoli dejó su puesto en la Tri. El único DT argentino que no clasificó a las rondas eliminatorias fue Marcelo Bielsa. En su tercera Copa del Mundo como entrenador, quedó fuera prematuramente con Uruguay.

    De los seis representantes de la Conmebol en el certamen, solo Argentina presentó a un entrenador local. Lo de Brasil fue algo inédito. La CBF apostó por Carlo Ancelotti para recuperar éxitos extraviados, sin embargo no surtió efecto en esta edición, despidiéndose en octavos de final a manos de Noruega. Fue el peor Mundial de la Canarinha en 36 años. Por primera vez, el gigante sudamericano no fue dirigido por un local en la Copa del Mundo. Pero lo de Brasil va más allá.

    Uno de los factores que puede explicar el flojo presente del Scratch dice relación con que no produce técnicos. El dato duro es revelador: Norteamérica 2026 fue el primer Mundial de la historia sin un entrenador brasileño, en ninguna de las participantes. Mientras 22 entrenadores dirigieron a su país, 26 lo hicieron en elencos extranjeros. Uno de ellos fue Carletto. Italia, que no clasificó, tuvo a tres técnicos en el torneo. Además de Ancelotti, los otros fueron Vincenzo Montella, con Turquía, y Fabio Cannavaro, en Uzbekistán.

    El podio de las nacionalidades con más presencia en las bancas tiene a Argentina en la cima, seguido por Francia y España. Estos tres países tuvieron a uno de los suyos en semifinales. Los galos aportaron con estrategas para cinco selecciones, con la salvedad de que Túnez contó con dos en medio del torneo (Sabri Lamouchi y Hervé Renard). Mientras que los hispanos contribuyeron con cuatro DTs.

    Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro (en el fondo), dos de los técnicos argentinos del Mundial. Foto: Xinhua Bai Xuefei

    Nacionalidades de los técnicos del Mundial (y hasta dónde llegaron):

    6 Argentina: Lionel Scaloni (Argentina, final); Néstor Lorenzo (Colombia, octavos); Gustavo Alfaro (Paraguay, octavos); Mauricio Pochettino (Estados Unidos, octavos); Sebastián Beccacece (Ecuador, dieciseisavos); Marcelo Bielsa (Uruguay, fase de grupos).

    5 Francia: Didier Deschamps (Francia, semifinales); Rudi Garcia (Bélgica, cuartos); Sebastien Desabre (RD Congo, dieciseisavos); Sebastien Migné (Haití, fase de grupos); Herve Renard (Túnez, fase de grupos).

    4 España: Luis De la Fuente (España, final); Roberto Martínez (Portugal, octavos); Thomas Christiansen (Panamá, fase de grupos); Julen Lopetegui (Qatar, fase de grupos).

    3 Alemania: Thomas Tuchel (Inglaterra, semifinales); Julian Nagelsmann (Alemania, dieciseisavos); Ralf Rangnick (Austria, dieciseisavos).

    3 Italia: Carlo Ancelotti (Brasil, octavos); Vincenzo Montella (Turquía, fase de grupos); Fabio Cannavaro (Uzbekistán, fase de grupos).

    2 Suiza: Murat Yakin (Suiza, cuartos); Vladimir Petkovic (Argelia, dieciseisavos).

    2 Marruecos: Mohamed Ouahbi (Marruecos, cuartos); Jamal Sellami (Jordania, fase de grupos).

    2 Australia: Tony Popovic (Australia, dieciseisavos); Graham Arnold (Irak, fase de grupos).

    2 Países Bajos: Ronald Koeman (Países Bajos, dieciseisavos); Dick Advocaat (Curazao, fase de grupos).

    1 Noruega: Stale Solbakken (Noruega, cuartos).

    1 Estados Unidos: Jesse Marsch (Canadá, octavos).

    1 México: Javier Aguirre (México, octavos).

    1 Egipto: Hossam Hassan (Egipto, octavos).

    1 Bosnia: Sergej Barbarez (Bosnia y Herzegovina, dieciseisavos).

    1 Cabo Verde: Bubista (Cabo Verde, dieciseisavos).

    1 Costa de Marfil: Emerse Faé (Costa de Marfil, dieciseisavos).

    1 Croacia: Zlatko Dalic (Croacia, dieciseisavos).

    1 Portugal: Carlos Queiroz (Ghana, dieciseisavos).

    1 Senegal: Pape Thiaw (Senegal, dieciseisavos).

    1 Bélgica: Hugo Broos (Sudáfrica, dieciseisavos).

    1 Inglaterra: Graham Potter (Suecia, dieciseisavos).

    1 Japón: Hajime Moriyasu (Japón, dieciseisavos).

    1 R. Checa: Miroslav Koubek (República Checa, fase de grupos).

    1 Irán: Amir Ghalehnoy (Irán, fase de grupos).

    1 Corea del Sur: Hong Myung-bo (Corea del Sur, fase de grupos).

    1 N. Zelanda: Darren Bazeley (N. Zelanda, fase de grupos).

    1 Grecia: Georgios Donis (Arabia Saudita, fase de grupos).

    1 Escocia: Steve Clarke (Escocia, fase de grupos).

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalEntrenadores del MundialLionel ScaloniArgentinaNéstor LorenzoSebastián BeccaceceGustavo AlfaroMauricio PochettinoMarcelo BielsaBrasilCarlo Ancelotti

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