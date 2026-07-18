Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte de carabinero en operativo contra “El Rana”

El Gobierno decretó duelo nacional durante los días 18, 19 y 20 de julio por el fallecimiento del cabo primero de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero, quien murió tras resultar gravemente herido durante un operativo policial en Valdivia.

A través de una publicación en redes sociales, el Ministerio del Interior señaló que la medida fue adoptada en honor al funcionario de 32 años, quien falleció en acto de servicio.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros de Chile”, expresó la cartera.

Cosme Barquero, integrante del GOPE de La Araucanía, permanecía internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia, luego de recibir un impacto balístico en el rostro durante el procedimiento desarrollado en el sector rural de Punucapa, en la Región de Los Ríos.

Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte de carabinero en operativo contra “El Rana” Carabineros de Chile

El operativo permitió detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, quien permanecía prófugo por su presunta participación en el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, ocurrido en Metrenco durante 2020.

Durante el procedimiento, Cancino habría disparado contra el personal policial, dejando a dos carabineros heridos. El segundo funcionario recibió un impacto en el abdomen y posteriormente fue dado de alta.

Tras confirmarse el fallecimiento, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, también decretó duelo institucional y dispuso que las banderas de los cuarteles policiales permanezcan a media asta.

El cabo primero tenía 13 años y cinco meses de servicio y registraba diez felicitaciones en su hoja de vida, entre ellas por su participación en operativos policiales y rescates de alta montaña y en ríos.

Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte de carabinero en operativo contra “El Rana” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

¿Qué implica un duelo nacional?

El duelo nacional corresponde a un periodo de luto oficial decretado por el Ministerio del Interior para rendir homenaje ante el fallecimiento de una persona o frente a un hecho de especial relevancia para el país.

De acuerdo con el artículo 96 del Reglamento de Ceremonial Público y Protocolo de Estado, durante su vigencia la Bandera Nacional debe permanecer a media asta en las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de oficinas públicas y unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones.

La normativa también dispone la suspensión de los actos de Gobierno que tengan carácter de festejo. El duelo nacional normalmente se establece por tres días, aunque su extensión puede ser definida por el Poder Ejecutivo.

La declaración no constituye un feriado ni un día libre y tampoco establece prohibiciones generales para la ciudadanía.