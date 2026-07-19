Eusebio Sacristán, histórico de España: “Ha habido situaciones que dan a pensar que se beneficia a Argentina”

Eusebio Sacristán, histórico del Barcelona y la selección de España, argumenta las fortalezas de su selección para ganar la final.

El español Eusebio Sacristán (62), exvolante que lo ganó todo con Barcelona conversa con El Deportivo, considera que España es favorita, pero de ninguna manera quita méritos a Argentina. Como técnico, tiene una relación especial con dos de los jugadores que conforman este plantel hispano, a quienes hizo debutar en la máxima categoría hispana.

¿Cómo ve a España?

Lo veo muy bien, es una gran selección. Práctica un tipo de juego con el que ha demostrado que es mejor que el resto. Yo ya lo viví como jugador, porque tuve a un gran entrenador como Johan Cruyff. También lo adapté a mi carrera como entrenador. Un 4-3-3, con triángulos en el medio, tocando el balón desde atrás. En este equipo han destacado jugadores que hice debutar, como Oyarzabal en la Real Sociedad y Pedro Porro en el Girona.

¿Qué fortalezas tiene?

Domina una capacidad para el triángulo y el juego de posición, obliga al juego desde atrás, desde el portero, pasándose el balón con una gran claridad. Esa es una gran ventaja sobre los rivales. Argentina lo tendrá complicado para quitar el balón, ellos jugarán más a defenderse. España siempre tendrá la posesión con los sudamericanos tratando de buscar los espacios para quitar la pelota.

¿Cómo ve la final?

Argentina jugará de contra, tiende a recuperar el balón, salir profundo desde atrás, con jugadores poderosos en ataque.

¿España es favorita?

Claro, nadie domina el juego de posición como España. Pero Argentina ha podido remontar en los últimos partidos. España no puede confiarse si marca el primero, tiene que seguir atacando.

¿El arbitraje ha sido permisivo con Argentina?

España tiene que apartarse de esas cosas. Debemos confiar en la capacidad de los árbitros, quienes ahora tienen mucha tecnología. Ha habido situaciones que dan a pensar que se beneficia a la selección argentina.

¿Cuál ha sido el mejor jugador de España?

Rodri, porque ha sido súper importante en esa posición en el medio, muy importante en la fase ofensiva y en la fase defensiva para la selección.

¿Cómo evalúa al técnico De la Fuente?

Admiro cómo hace jugar al equipo y su manera de ser. Es un profesional tranquilo, que ha conseguido que España sea como una familia. Es increíble cómo maneja al grupo, cómo hace que todos los jugadores estén unidos, que no existan egos, que se les vea siempre motivados como equipo. Aunque unos jueguen más y otros juegan menos, pero son un solo bloque. Y para que esta selección tenga éxito es muy importante la manera en la que el entrenador manejar el vestuario.

¿Qué le ha parecido el Mundial de Lionel Messi?

Es algo enorme, agigante su figura. Es el jugador más importante en la historia del fútbol y lo sigue mostrando. Aunque ahora su capacidad va cambiando, ha sido capaz de adaptarse a sus circunstancias a nivel físico y mental para sacar el mejor provecho. Lo ha demostrado durante toda su vida y la sigue mostrando. Aunque ahora su capacidad va cambiando, porque su parte física ha mutado. No representa el número de años que tiene su cuerpo. Destacar en este campeonato, con esa edad que tiene en su carrera, muestra cómo es un profesional del fútbol. Ha demostrado durante toda su carrera que tiene un nivel altísimo, que ha conseguido ser el mejor jugador de toda esta época y lo sigue demostrando.