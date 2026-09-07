SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    Los medios británicos han adelantado que el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, anunciará este martes ante el Parlamento un “reinicio” de las relaciones con Israel y una postura más cercana a la causa palestina.

    Por 
    Europa Press
    El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir. Foto: Europa Press

    El ministro de Seguridad Interior israelí y líder del partido ultraderechista Hogar Judío, Itamar Ben Gvir, ha defendido este lunes que el gobierno israelí reconozca las islas Malvinas como territorio argentino ocupado por Reino Unido en represalia por el anunciado giro diplomático del gobierno británico con respecto a Israel. Además ha pedido imponer sanciones a Londres.

    “Es el momento de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las islas Malvinas son territorio argentino ocupado que los británicos robaron violentamente al pueblo argentino”, ha publicado Ben Gvir en redes sociales.

    El ministro ha denunciado que “los británicos no se conforman con ocupar este territorio, sino que también realizan prospecciones petroleras y roban el dinero del pueblo argentino”.

    Por ello insta al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a “reconocer la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas e imponer sanciones a Reino Unido mientras continúe la ocupación”.

    Ben Gvir se suma así al ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, quien ha pedido este lunes la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey.

    “¡Expulsemos esta noche al embajador británico! No vamos a ser el felpudo de un gobierno antisemita de un país conquistado por el Islam radical que intenta salvarse de la decadencia económica y social atacando a los judíos y a le Estado de Israel”, ha publicado Smotrich en redes sociales.

    El dirigente ultraderechista ha subrayado que “el Mandato Británico sobre la Tierra de Israel ha terminado” en referencia al período colonial británico en Palestina previo a la proclamación del Estado de Israel en 1948.

    Los medios británicos han adelantado que el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, anunciará este martes ante el Parlamento británico un “reinicio” de las relaciones con Israel y una postura más cercana a la causa palestina, con apoyo a la solución de los dos Estados, defensa de los derechos palestinos y respeto al derecho internacional.

    Está previsto que el giro incluya también una prohibición del comercio de mercancías y algunos servicios con los asentamientos israelíes instalados en Cisjordania.

    El primer ministro británico, Andy Burnham, ha mantenido este lunes conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con algunos dirigentes del golfo Pérsico como Qatar para explicarles el cambio de postura.

    Más sobre:Reino UnidoIsraelMalvinasBen GvirNetanyahuSmotrichEd MilibandAndy BurnhamCausa palestinaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sala Cuna Universal: se cae fórmula de financiamiento en el Senado y se define a los menores como titulares del derecho

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Embajador Judd sobre estallido social: “Nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda”

    Tres votos contra dos: Tricel rechaza requerimiento de cores republicanos y UDI para destituir a Claudio Orrego

    “Entrega gratuita”: Gendarmería atiende solicitud de imputado en Imperio Ámsterdam y dispone de colchón y una frazada

    Rolando Jiménez resulta con graves lesiones tras ser atropellado por un camión en Providencia

    Lo más leído

    1.
    Joe Biden asegura que tratamiento para su cáncer de próstata “funcionó según lo previsto”

    Joe Biden asegura que tratamiento para su cáncer de próstata “funcionó según lo previsto”

    2.
    “Cumplo mi palabra”: Presidente de Colombia levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas

    “Cumplo mi palabra”: Presidente de Colombia levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas

    3.
    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    4.
    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    5.
    Ucrania eleva a cerca de 1,5 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la guerra

    Ucrania eleva a cerca de 1,5 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la guerra

    6.
    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Sala Cuna Universal: se cae fórmula de financiamiento en el Senado y se define a los menores como titulares del derecho
    Chile

    Sala Cuna Universal: se cae fórmula de financiamiento en el Senado y se define a los menores como titulares del derecho

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Embajador Judd sobre estallido social: “Nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y no descarta prolongación de la debilidad de la economía hacia 2027
    Negocios

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y no descarta prolongación de la debilidad de la economía hacia 2027

    Exministro García critica la gestión económica del gobierno: “Los motores del crecimiento se han estado apagando”

    El cobre vuela mientras el mercado evalúa si la tonelada logrará los US$ 15.000

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA
    Tendencias

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”
    El Deportivo

    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”

    El análisis del técnico del Crystal Palace tras la primera titularidad de Darío Osorio en Inglaterra

    Golpe en el LIV Golf: la liga de Joaquín Niemann se declara en quiebra y prepara un cambio radical de propiedad

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”
    Cultura y entretención

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”

    La intensa ruta de Mariana Di Girolamo en la lucha por los Oscar

    Pedropiedra lanza videoclip de “Cielo”, realizado con inteligencia artificial

    “Cumplo mi palabra”: Presidente de Colombia levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas
    Mundo

    “Cumplo mi palabra”: Presidente de Colombia levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas

    Joe Biden asegura que tratamiento para su cáncer de próstata “funcionó según lo previsto”

    Hamas ve “correcto” pero “insuficiente” el veto de Reino Unido al comercio con asentamientos israelíes

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera