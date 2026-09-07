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    Política

    Presidente Kast alista para este martes cita con parlamentarios republicanos en Cerro Castillo

    La cita, que se da en medio de tensiones en el oficialismo, tiene como objetivo realizar un trabajo coordinado en torno a la agenda legislativa y a las principales iniciativas que impulsa el Ejecutivo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Buenos Aires 6 de septiembre 2024. El líder del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, critico al Presidente Gabriel Boric y a Michelle Bachelet durante su intervención en el Foro Madrid 2024, que se llevo a cabo en Buenos Aires, Argentina. Unaragency/Aton Chile UNARAGENCY/ATON CHILE

    Desde las 20 horas de este martes 8 de septiembre, el Presidente José Antonio Kast sostendrá reuniones de trabajo con parlamentarios del Partido Republicano en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

    Esto, en el marco de las reuniones que ha sostenido con partidos del oficialismo en el recinto de Viña del Mar, y con el fin de realizar un trabajo coordinado en torno a la agenda legislativa y a las principales iniciativas que impulsa el Ejecutivo.

    La cita se produce, además, solo días después de la realización del Foro Madrid en Santiago, el que generó una nueva división entre el propio Partido Republicano y Chile Vamos, producto de la presencia del mandatario en el cónclave que reunió a líderes de la derecha más dura, incluyendo al presidente argentino, Javier Milei.

    Cabe destacar que el 15 de julio pasado, el Presidente Kast sostuvo en Cerro Castillo un encuentro con senadores y diputados de Renovación Nacional (RN), donde los legisladores presentaron al mandatario una propuesta para fortalecer la coordinación política entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas.

    Luego, el 4 de agosto fue el turno de los parlamentarios de la UDI, cita en la cual los legisladores gremialistas pidieron a Kast avanzar en la agenda de seguridad y proempleo y, en este marco, no perder el foco por agendas paralelas impulsadas por libertarios y republicanos.

    Esto, luego de que ambas colectividades pidieran a La Moneda avanzar en proyectos como “Escucha su corazón”, el indulto a los uniformados condenados durante el estallido social, la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la privatización de Coldeco.

    Asimismo, la nueva reunión que sostendrá Kast este martes con los diputados y senadores del Partido Republicano se registra a dos meses de una cita de similares características realizada el pasado 6 de julio en el mismo recinto, el que también estuvo marcado por tensiones entre los partidos oficialistas.

    Esa vez, los roces se generaron producto de una serie de cruces entre el Partido Republicano y las colectividades de Chile Vamos, tras el rechazo de la acusación constitucional presentada por diputados republicanos y del PNL contra el exministro Nicolás Grau.

    Más sobre:Cerro CastilloJosé Antonio KastPartido Republicanodiputadossenadores

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