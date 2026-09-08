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    De las abejas al cáncer: la trayectoria de los nuevos premios nacionales de Ciencias

    Gloria Montenegro, primera mujer en obtener el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, y el bioquímico Julio Celis, pionero de la proteómica y de la investigación del cáncer, fueron reconocidos este lunes. Ambos galardones fueron otorgados por unanimidad.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Glora Montenegro y Julio Celis, ganadores del Premio Nacional de Ciencias 2026.

    La ciencia chilena sumó este lunes a dos nuevos premios nacionales. La botánica Gloria Montenegro Rizzardini fue elegida como Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, mientras que el bioquímico Julio Celis Allende recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales.

    Dos trayectorias desarrolladas en ámbitos muy distintos, pero con el elemento común de dos carreras de alcance internacional que combinaron la investigación científica con la formación de nuevos investigadores y la construcción de puentes hacia la sociedad.

    El reconocimiento a Montenegro tiene, además, un carácter histórico. Desde la creación del Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas en 1993, todos sus ganadores habían sido hombres. La académica de la Universidad Católica se convirtió así en la primera mujer en recibir el galardón.

    La decisión fue unánime. La ministra de Educación, María Paz Arzola, presidenta del jurado, destacó su trayectoria y su trabajo en torno a la flora melífera, los productos apícolas y la bioprospección de recursos naturales. También destacó la transición de su carrera desde la investigación básica hacia la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo de productos derivados de la biodiversidad chilena.

    La noticia sorprendió a la propia investigadora mientras viajaba hacia el Valle del Elqui. Allí tenía previsto realizar clases como parte de un proyecto de formación de futuros apicultores. El hecho de que la noticia la pilló “en terreno” le pareció a la ministra una situación especialmente simbólica, comentó Montenegro.

    Gloria Montenegro, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2026.

    Su trabajo con las comunidades rurales ha sido uno de los sellos de su carrera. “No nos podemos quedar en los laboratorios. Tenemos que salir, divulgar y que la gente use nuestros descubrimientos para mejorar las condiciones de la sociedad”, sostuvo.

    Montenegro, profesora titular y emérita de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC, cuenta con estudios de posgrado en EE.UU. y se ha especializado en ultraestructura vegetal, fitoquímica y actividad biológica de compuestos de plantas. Su carrera, sin embargo, ha tenido una fuerte dimensión aplicada. Entre sus desarrollos destaca un factor que permite medir la actividad antibacterial de mieles chilenas, generando un sello de valor agregado que abrió nuevos mercados para estos productos.

    La galardonada científica señaló que algunos de estos desarrollos permitieron que mieles accedieran a mercados como China, Japón y Emiratos Árabes Unidos. “Su trabajo es admirable y la convierte en una digna ganadora de este reconocimiento”, comentó también la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

    Alejandra Engler, decana de la Facultad de Agronomía de la UC, subrayó el impacto integral de la científica. También destacó su rol pionero en la promoción de las mujeres en la ciencia y la formación de estudiantes. Asimismo, Andrés Schwerber, director de Investigación e Innovación de la misma facultad, destacó que uno de los principales méritos de Montenegro está en haber recorrido “toda la cadena”, desde el trabajo con pequeños productores hasta la llegada de productos al mercado.

    Un “mapa” de proteínas

    La decisión sobre el Premio Nacional de Ciencias Naturales también fue unánime. El elegido fue Julio Celis, licenciado en Bioquímica de la U. de Chile y doctor en Bioquímica de la U. de Iowa, cuya carrera ha estado ligada al desarrollo de la proteómica y a la investigación del cáncer.

    Celis y su equipo crearon algunos de los primeros mapas y bases de datos de proteínas humanas. Posteriormente aplicaron estas metodologías al estudio de tumores de vejiga y mama, buscando identificar proteínas relacionadas con la enfermedad y potenciales biomarcadores. “Su trayectoria ha puesto a Chile en el mapa de la ciencia mundial, y es una inspiración para las nuevas generaciones de investigadores del país”, dijo Lincolao.

    Sergio Lavandero, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022 y presidente de la Academia Chilena de Ciencias, graficó la magnitud de este aporte con una comparación y señaló que el trabajo de Celis permitió consolidar una nueva manera de caracterizar las células y comprender las diferencias entre tejidos sanos y células enfermas. Esa perspectiva resultó fundamental para avanzar en el estudio de proteínas que pueden transformarse en marcadores para detectar o seguir la evolución de distintos tipos de cáncer.

    Julio Celis Allende, ganador del Premio Nacional de Ciencias Naturales 2026.

    Nacido en Santiago en 1941, Celis desarrolló una extensa trayectoria en Inglaterra y Dinamarca, donde llegó a ser profesor de Bioquímica Médica en la U. de Aarhus y director científico del Instituto de Biología del Cáncer de Copenhague.

    En Cambridge realizó una estadía posdoctoral en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica, trabajando junto a figuras como Sydney Brenner y Francis Crick. Su trayectoria también trascendió los laboratorios. En Europa tuvo una participación relevante en el desarrollo de políticas científicas y fue uno de los impulsores de estructuras de cooperación internacional. Lavandero destacó su participación en la creación del Consejo Europeo de Investigación y en iniciativas continentales dedicadas al estudio y del cáncer.

    José Zagal, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2024 e integrante del jurado, señaló que la decisión fue rápida pese al nivel de los diez postulantes. “Él sobresalía”, dijo, y descartó que el hecho de que Celis resida fuera de Chile fuera un obstáculo para otorgarle el premio. “Tiene una trayectoria increíble. Debería habérselo ganado antes”, sostuvo.

    Una opinión similar expresó Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006, y quien fue la responsable de presentar a Celis como opción. Compañera del bioquímico durante su formación en Chile, destacó que, pese a desarrollar gran parte de su carrera en Europa, mantuvo vínculos con el país, recibió investigadores chilenos en sus laboratorios e invitó a científicos nacionales a colaborar. “Es casi un candidato al Nobel por todo lo que ha hecho”, comentó.

    Más sobre:Premio Nacional de CienciasPremio Nacional de Ciencias AplicadasPremio Nacional de Ciencias NaturalesGabriela MontenegroJulio CelisAbejasUCDinamarcaCáncerSergio LavanderoJosé ZagalAleandra MizalaMaría Paz ArzolaMineducEducaciónCienciaPremio

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