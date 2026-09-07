SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Los desconocidos pasos de Manuel Monsalve bajo medidas cautelares y a la espera del juicio en su contra

    El exsubsecretario del Interior hoy está bajo arresto domiciliario total ad portas del proceso donde se decidirá su futuro. Desde su entorno señalan que se encuentra esperanzado en que podrá demostrar su inocencia. La Fiscalía, por su parte, sigue avanzando para demostrar su culpabilidad en los dos hechos acusados.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    MARIO TELLEZ

    Llegó la PDI, te vienen a detener”. En los días previos a la aprehensión del exsubsecretario Manuel Monsalve, la que se concretó el 14 de noviembre de 2024, los abogados que por ese entonces lo defendían -María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias- se reunieron con los fiscales de la zona Centro Norte para conocer cuál era la situación que estaba enfrentando la exautoridad, imputado por los delitos de violación y abuso sexual. En esa reunión, comentan quienes conocieron del encuentro, los persecutores aseguraron que, por el momento, no habría detención.

    Pero, días después, los persecutores decidieron hacerlo. Ese día, Monsalve se encontraba en su departamento en Viña del Mar con uno de sus abogados, quien fue el que le avisó que la policía civil estaba en la entrada, esperándolo. El episodio tomó por sorpresa a la autoridad, quien minutos antes había recibido un mensaje de WhatsApp de una periodista quien le comentó que la policía se dirigía a su domicilio. “¿Soy capaz de aguantar la cárcel?”, fue una de las preguntas que lanzó el médico según quienes fueron testigos de ese momento.

    Quien fuera una de las figuras mejor evaluadas del gobierno del expresidente Gabriel Boric se encuentra acusado por dos delitos sexuales ocurridos entre el 22 y 23 de septiembre de 2024 cometidos, presuntamente, contra una subalterna de la Subsecretaría del Interior.

    En los últimos hitos procesales del caso, la Fiscalía presentó de nuevo la acusación en su contra pidiendo 14 años de cárcel para Monsalve y el 7° Juzgado de Garantía fijó para el 5 de octubre la audiencia de preparación de juicio oral. En esa instancia los intervinientes desplegarán las pruebas que se presentarán a lo largo del juicio.

    Desde su detención ese 14 de noviembre, el exmilitante del Partido Socialista ha estado siempre bajo una medida cautelar. Primero estuvo en prisión preventiva durante seis meses, entre la cárcel de Rancagua y Capitán Yáber, y luego con arresto domiciliario total.

    Corte de pelo y ver el matinal

    Al interior de la cárcel de Rancagua, el primer penal al que Monsalve fue enviado durante la madrugada del 20 de noviembre, compartió celda con un excarabinero y un empresario condenado por atropello con resultado de muerte. Fue con este último reo con quien generó lazos durante los cuatro días en que permaneció allí.

    En medio de las rutinarias caminatas en el patio de ese módulo, como en una suerte de confesionario, los reos se acercaban a él para relatarle por qué estaban allí y preguntar qué le había pasado.

    En esos mismos paseos Monsalve se percató que había un teléfono dispuesto para que los reos llamaran a sus familias y que funcionaba con monedas.

    Fue justamente su compañero de celda quien le facilitó una bolsa de monedas para que pudiera llamar. Lo mismo ocurrió cuando la exautoridad preguntó si podía cortarse el pelo. Sí se podía. De hecho, contaban con otro reo que oficiaba de peluquero y cobraba $3 mil.

    Dicho sujeto llegó hasta un punto del recinto penal dispuesto para estos efectos con un maletín de peluquería y los brazos descubiertos enseñando sus tatuajes. Sin embargo, esos mismos utensilios, entre los que se encontraban tijeras y navajas, generaron preocupación de los gendarmes que se apersonaron a observar el corte de pelo para evitar un eventual ataque a la exautoridad.

    La misma preocupación de los funcionarios se producía cuando Monsalve iba a hablar por teléfono, lugar donde se formaba una fila y, en ocasiones, ocurrían riñas. Desde su entorno destacan que Monsalve buscó que no se le diera un trato especial por parte de los gendarmes para no generar molestias entre los otros internos del módulo 86.

    Su estadía por ese recinto penal terminó abruptamente luego de que recibiera una supuesta amenaza de una interna. Iba caminando por un pasillo, al regreso de visitar a la psicóloga de la prisión, que Antonella Marchant, vinculada al clan Los Marchant, le gritó a Monsalve lo que los gendarmes identificaron como una amenaza de muerte.

    Lo acaban de amenazar de muerte”, le dijeron los gendarmes esa tarde, por lo que se activó un operativo para cambiarlo de cárcel. El cambio fue resistido por el exsubsecretario, dicen desde su entorno, debido a que estaba comenzando a adaptarse.

    Fue también durante la madrugada que llegó a Capitán Yáber, donde por esos días se encontraban Ariel y Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg y Luis Hermosilla, imputados por el caso Audio. Fue con este último con quien generó mayor vínculo, compartiendo conversaciones, almuerzos, rutinas de limpieza de los espacios comunes y con quien se instalaba a ver los matinales por la mañana.

    A su salida de la cárcel, concedida por la Corte Suprema el 19 de mayo de 2025 a raíz de un recurso de amparo presentado por defensor penal público Víctor Providel, pasó a estar con arresto domiciliario total. En esos días, en su departamento de Viña del Mar, recibió visitas de algunos exfuncionarios de Interior, familiares y amigos.

    Por 12 días Monsalve alcanzó a estar con arresto domiciliario nocturno, el que había sido concedido por el 7° Juzgado de Garantía. La Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo 2 a 1, revocó el cambio de medida cautelar y lo devolvió a arresto domiciliario total, en una decisión que es criticada por la defensa del exdiputado.

    Los cuestionamientos giran en torno a la supuesta falta de fundamentación de quienes estuvieron a favor de revocar. A su vez, destacan el voto disidente del juez Guillermo Rodríguez, quien sostuvo que “durante todo el tiempo en que ha estado sujeto al arresto domiciliario total no ha existido reporte alguno de incumplimiento de esa medida, ni tampoco del arraigo nacional ni de la prohibición de comunicarse con la víctima y su familia”.

    En ese periodo de 12 días en que podía salir de su casa durante el día, dicen conocedores de su causa, salió a caminar por las empinadas calles que circundan su departamento en la Ciudad Jardín.

    Por estos días Monsalve y Providel se encuentran afinando detalles de las pruebas que presentarán en la audiencia del 5 de octubre. Quienes conocen de esa defensa comentan que han preparado varios peritajes propios con los que pretenden demostrar la inocencia de la exautoridad. De acuerdo a los plazos que manejan los intervinientes, el juicio podría partir recién en marzo de 2027.

    Más sobre:Manuel MonsalveFiscalía Centro NorteVíctor Providel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Su cara a cara con Barros y la apuesta por blindarse: los pasos del canciller para enfrentar la interpelación

    El diseño de Gael Yeomans y Constanza Martínez para dar gobernabilidad al Frente Amplio

    Cuenta Pública Ministerio de Transportes: De Grange proyecta que Santiago superará los 4.500 buses eléctricos para 2027

    Máxima tensión en el Poder Judicial: los supremos que inclinarán la balanza a favor de la remoción de jueces

    Sacar a Longueira del camino: el plan que se fragua en la UDI para que la lista de consenso funcione

    “Sillita musical”: las veces en que Kast cuestionó a gobiernos de Boric y Piñera por reubicar autoridades removidas

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    Sichel debe decidir: Contraloría propone a la Municipalidad de Ñuñoa destituir a Jaime Tohá por acoso laboral

    Sichel debe decidir: Contraloría propone a la Municipalidad de Ñuñoa destituir a Jaime Tohá por acoso laboral

    3.
    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

    4.
    Operaciones habrían generado un perjuicio de $8 mil millones: Fonasa presenta querella por eventual fraude de subvenciones

    Operaciones habrían generado un perjuicio de $8 mil millones: Fonasa presenta querella por eventual fraude de subvenciones

    5.
    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    6.
    Chile exhibe su peor resultado de Matemáticas en PISA y mantiene brechas con la OCDE: 59% de alumnos no logra el nivel básico

    Chile exhibe su peor resultado de Matemáticas en PISA y mantiene brechas con la OCDE: 59% de alumnos no logra el nivel básico

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff
    Chile

    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff

    Kast felicita a Meloni por récord de permanencia al frente de gobierno italiano y destaca su “solidez admirable”

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda
    Negocios

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda

    Gobierno atribuye salto del IPC a sistemas frontales y Medio Oriente, y Hacienda reconoce preocupación por el diésel

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados
    Tendencias

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero
    El Deportivo

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero

    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional
    Cultura y entretención

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    “Era importante poner en valor el amor entre mujeres”: las claves de la serie El Peligro de Quererte

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump
    Mundo

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    Merkel y victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt: “Me sangra el corazón”

    Supremo Tribunal Federal de Brasil suspende de forma preventiva al director de la Policía por presunto seguimiento ilícito

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?