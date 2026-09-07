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    Política

    Las tres generaciones del PS que crecieron al alero de Escalona

    El expresidente del Senado tuvo una fuerte influencia en un amplio grupo de dirigentes del PS que ha sido destacada tras su fallecimiento este viernes.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 6 de septiembre 2026 Velatorio y despedida del militante del Partido Socialista Camilo Escalona en el Salon de Honor del exCongreso Nacional Christian Monsalve/Aton Chile CHRISTIAN MONSALVE/ATON CHILE

    No fueron pocos los dirigentes del Partido Socialista que destacaron el rol formador de Camilo Escalona durante su funeral.

    Previo a su deceso, la noche del viernes, el histórico dirigente del último medio siglo del socialismo estuvo acompañado en sus últimas horas de vida por varias de esas figuras que crecieron bajo el alero del expresidente del Senado y otrora timonel del PS en tres oportunidades.

    Uno de ellos es considerado por varios como uno de sus principales ahijados políticos, el exsubsecretario de Gobierno Erwin Díaz. Ambos se conocieron cuando este último tenía 14 años, en el sur. Desde ese momento no se distanciaron y Díaz asumió el rol de asesor en sus últimos años en política, así como también la vocería oficial del estado de salud de Escalona, incluso a nombre de la familia, en sus últimos días.

    En uno de los cumpleaños de Escalona, Erwin Díaz lo felicitó a título de “querido amigo, compañero” y incluso lo llamó “padre (porque padre no solo es el biológico)”.

    Esto da cuenta del carácter formador que tuvo el histórico dirigente del socialismo chileno, cuya trayectoria e impronto política ha sido destacada en la última semana y cuya fuerte personalidad frontal también en estos días ha sido rememorada al interior del PS.

    Un joven Erwin Díaz y Camilo Escalona.

    El expresidente, senador y diputado PS fue impulsor de personeros de tres generaciones del partido, algunos de ellos hoy están en el Congreso, otros en municipios, otros pasaron por cargos de primera línea en los gobiernos del sector y con varios tuvo quiebres posteriores que resultaron irreconciliables.

    En el quinto piso de la Clínica Indisa durante sus últimos días de vida se vio a varios de sus ahijados politicos. Allí estuvieron, por ejemplo, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino; la exsubsecretaria de gobierno, Nicole Cardoch, y el diputado César Valenzuela.

    Erwin Díaz y César Valenzuela encabezando una de las guardias de Escalona.

    A Delfino y Valenzuela los arropó luego de que ambos se dieran a conocer al mundo político como dirigentes de la revolución Pingüina, siguiendo su carácter de impulsar a las nuevas generaciones y acompañarlas en sus procesos dentro del partido.

    Karina Delfino y Camilo Escalona.

    “Se nos fue Camilo. Formador de generaciones y generaciones”, posteó Delfino. Cardoch, en tanto, valoró que “cuando la militancia se me volvió demasiado difícil para soportar, me cuidó”. Valenzuela, en tanto, realzó su rasgo de “formador incansable, nunca dudó en apostar por las nuevas generaciones. Tuve el privilegio de ser uno de ellos”.

    A estos cuatro dirigentes sub-40 del socialismo, varios también agregan al diputado Juan Santana, así como también Cristián Muñoz. Todos estuvieron bajo el alero de su liderazgo en una de las facciones más importantes del PS, la “Nueva Izquierda”, mundo al que Escalona empujó hasta el último momento, incluso apoyando en la coordinación de una reunión de sus principales dirigentes para ver los próximos pasos de la colectividad en la que militó por más de cinco décadas.

    Pero esta generación no fue la única formada e influenciada por Escalona.

    “Yo lo conocí cuando era presidente del partido y yo era dirigente de la Revolución Pingüina, y ya en ese momento nunca dudó en apoyarnos. Él promovió y abrió espacio a jóvenes y a mujeres, con la profunda convicción de que el partido debía ser diverso”, recuerda la alcaldesa Karina Delfino.

    También hay un mundo que él empujó entre dirigentes sub-60 y sub-50. Dentro del primer sector se incluyen a los que estuvieron y trabajaron con él tras el retorno de la democracia, cuando Escalona fue diputado en los años 90.

    Uno de ellos, por ejemplo, fue el exsecretario general del PS, Andrés Santander, quien fue su asesor en su época de diputado por el distrito 27. Allí también incluyen al exdiputado Arturo Barrios, quien lo acompañó durante varios días en la clínica y que lo reemplazó en la secretaría general como subrogante. Ambos altos dirigentes del PS llegaron también a estar en la misma facción que Escalona.

    César Valenzuela, Arturo Barrios y Karina Delfino en el funeral de Escalona.

    Dentro del mismo mundo de los sub-50 del PS que crecieron al alero de Escalona destacan el exdiputado y exvocero de Gobierno Marcelo Díaz, junto al exalcalde de Independencia, Gonzalo Durán,fueron parte de la “Nueva Izquierda”, pero terminaron renunciando al partido y cruzaron al Frente Amplio tras una serie de rencillas internas.

    La influencia de Escalona permeó hasta en algunos exasesores de estos últimos, como fue el caso de Mauricio Bugueño, otrora mano derecha de Díaz.

    El exsenador PS Fulvio Rossi, quien también renunció años después al partido, en su primera etapa fue parte de la facción encabezada por Escalona, con quien tuvo posteriores discrepancias. Él junto a Díaz, Alfonso de Urresti y MArco Enríquez Ominami fueron de los primeros díscolos del PS que comenzaron a tener figuración pública con críticas a la gestión del gobierno de Michelle Bachelet.

    Camilo Escalona arriba de una moto roja y acompañado por figuras como Fulvio Rossi. Imagen subida por este último a sus redes sociales.

    En el PS también destacan una última generación que creció bajo el liderazgo de Camilo Escalona en el socialismo, la de los sub-50, donde se mencionan a figuras como Jorge Daza, Alejandro Reyes y Jaime Romero.

    Más sobre:Camilo EscalonaPSPartido Socialista

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