Derecha e izquierda suben la presión para que el canciller endurezca el tono con Argentina

La expectativa en torno a la bilateral entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei, realizada el jueves, era alta. En el oficialismo confiaban en que la instancia ayudaría a alivianar las tensiones entre ambas naciones, que entraron en disputa debido a que el general de la Fuerza Aérea de ese país, Gustavo Valverde, cuestionó la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Lejos de cerrarse, la controversia se profundizó tras el encuentro. En particular, debido a que el canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió a su país como “bicontinental y bioceánico”, pese a que la nación vecina no tiene salida al océano pacífico. Estas declaraciones las hizo en el marco del anuncio de nuevas medidas de Buenos Aires para reforzar su presencia en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.

A eso se suma que la senadora y exministra de Segurdad trasandina, Patricia Bullrich, incluyó al Estrecho de Magallanes entre las zonas vinculadas al control y la presencia estratégica argentina, aunque posteriormente se retractó.

Frente a esas nuevas arremetidas argentinas, en la política nacional han apuntado al canciller, Francisco Pérez.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), dijo a Tele13 Radio que el ministro “tiene varios flancos abiertos”. Dentro de ellos, identificó “un ministro de Defensa que está opinando de sus temas, le está pisando un poco, muchas veces con razón”, “una interpelación que viene en el Congreso” y que aún “tiene que fijar una política internacional”. En ese sentido, afirmó que “yo habría sido más duro en la respuesta contra Argentina, más clarificador”.

04-06-2026 JORGE ALESSANDRI FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

A ese reparo se sumó el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien cuestionó: “¿Por qué (la Cancillería) ha tolerado esto? Nosotros tenemos mucho interés en comerciar con Argentina (...), pero cuando tu hermano empieza a correr la cerca, entra a tu casa, se toma toda la cerveza del refrigerador, va al baño y deja la tapa arriba, y la toalla metida en el water, pucha se hace difícil la cuestión".

Junto con eso, en su programa online, El Nacional-Libertario, Kaiser aseveró que “en tanto la República de Argentina no haya modificado los instrumentos legales que existen en su legislación y que violentan los acuerdos con Chile, nosotros debiésemos entender que no podemos tener una relación con Argentina”. “La respuesta del Ejecutivo en este momento tiene que ser a través de la ley de presupuestos, a través de la mejora y aumento de nuestras capacidades militares. Aquí se acabaron las bromitas”, agregó.

24/04/2026 - JOHANNES KAISER. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Por su parte, la senadora Camila Flores (Renovación Nacional) sostuvo: “Estamos viendo una seguidilla de declaraciones de autoridades argentinas que solo contribuyen a tensionar la relación con nuestro país. Chile tiene que empezar a golpear la mesa. No podemos seguir tolerando que desde Argentina se ponga en entredicho nuestra soberanía”.

La legisladora fue un paso más allá y pidió a Kast que tome un rol activo frente a esta controversia. “El Presidente de la República tiene que actuar con mucha más energía frente a este tipo de provocaciones, que dañan el vínculo entre Chile y Argentina y en nada contribuyen al diálogo diplomático. No podemos seguir restándoles importancia ni tratándolas como simples expresiones destempladas. Esto es grave y tiene que detenerse de inmediato”, dijo.

19 AGOSTO 2026 SENADORA CAMILA FLORES . FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La respuesta de Kast contrasta con la postura que él mismo tuvo en el pasado. “Muy débil la respuesta de Cancillería a la inaceptable intromisión del Presidente de Argentina en nuestro país. La política exterior chilena está gravemente debilitada y es una amenaza para la seguridad nacional, escribió en X en 2023, cuando el entonces mandatario Alberto Fernández firmó una carta en apoyo a Marco Enríquez-Ominami que criticaba el sistema judicial chileno.

Esta mañana, en entrevista con radio ADN, el Presidente Kast defendió la labor de Pérez. “Tenemos un gran canciller, y en eso yo valoro el trabajo que ha realizado”, planteó.

En el Partido Republicano se alejan de los cuestionamientos al canciller y ponen el peso en Argentina. “Esperamos que tanto personeros de las fuerzas armadas como senadores y otras autoridades argentinas dejen de cuestionar la soberanía de Magallanes, que es chilena”, planteó el diputado Alejandro Riquelme, de esa bancada.

Además, Riquelme destacó que “por primera vez, el Presidente José Antonio Kast, junto con el Presidente Milei, llegan a una declaración conjunta donde se deja claro que la soberanía del estrecho de Magallanes es 100% chilena. Esto no se había logrado hace muchas décadas atrás”.

No solo en el oficialismo el desempeño del canciller ha sido tema. Este lunes, el ministro y sus flancos fueron parte de la conversación que se dio en el Partido Socialista (PS), en el marco de las habituales reuniones semanales de colectividades de la oposición.

En el encuentro plantearon que el canciller Pérez cuenta con una “debilidad” que ha quedado demostrada al punto de ser reconocida por las huestes oficialistas. Bajo esa idea, se comentó la arremetida del diputado Nelson Venegas (PS) sobre interpelar al titular de Teatinos 180, ofensiva que se presentará entre hoy y mañana.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Un comentario que se repitió en el encuentro de timoneles opositores fue que, en caso de no poner firmeza ante los distintos mensajes que han enviado los políticos argentinos, el tema puede terminar pasando por “encima” de la diplomacia chilena.

También hubo cuestionamientos al estilo del canciller, pues, si bien valoran su expertise empresarial, acusan que se ha demostrado su inexperiencia en política.

“Llegó la hora de que el Presidente Kast deje esta actitud pusilánime y timorata respecto de la política exterior en la relación bilateral con Argentina. Es su deber, y el del canciller, defender el interés de Chile y de los chilenos, a pesar de la cercanía política que tienen con el Presidente Milei y su gobierno”, acusó tras la reunión de este lunes el diputado y timonel del PPD, Raúl Soto.

Esta tarde, a la salida del comité político ampliado en La Moneda, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, hizo un llamado de atención tanto a la izquierda como a la derecha.

“Le pedimos al diputado Venegas, y también a los parlamentarios de gobierno, que en esta materia (relaciones exteriores) nos limitemos a apoyar al gobierno. Si se cree que las cosas se pueden hacer mejor, el gobierno siempre está llano a recibir esas ideas. Pero aparecer públicamente dividido solo divide a Chile en sus conversaciones con Argentina por los temas de soberanía y en sus conversaciones con Estados Unidos por el tema de los aranceles”, sostuvo el timonel.