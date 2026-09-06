Casi siete meses han pasado desde la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, instancia por la que la Academia de Televisión lo galardonó con siete premios Emmy este sábado.

En concreto, la ceremonia premió a las categorías técnicas y las llamadas “artes creativas” del show con nueve nominaciones, realizado el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y que contó con apariciones de Lady Gaga y Ricky Martin, entre otros artistas.

De los siete premios Emmy, uno de ellos fue ganado por el propio artista boricua, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio. Aquel galardón constituye el primer premio Emmy que recibe el cantante urbano por la categoría de mejor especial de variedades en vivo.

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny es el título oficial con el que la Academia de Televisión premió al espectáculo reconocido, de igual forma, en las categorías de dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica/trabajo de cámara y dirección.

Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

En esa misma línea, el músico Jay-Z, productor ejecutivo del Halftime Show del Super Bowl, también recibió un premio Emmy por este espectáculo, además del propio Bad Bunny.

Es así que el show del boricua rompió récord al ser el show de medio tiempo más premiado de la historia, superando al Halftime Show del Super Bowl de 2022, animado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, que ganó tres premios Emmy.

Si bien entre el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre se dan a conocer los ganadores de las categorías técnicas y de artes creativas; será el 14 de septiembre el día que la Academia de la Televisión otorgará las estatuillas a las llamadas categorías PrimeTime.