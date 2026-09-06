No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

El pasado miércoles 2 de septiembre, tras dos semanas de formalización, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para los cabecillas de Dispensario Nacional y de MÁ Botanics imputados en el marco de la denominada operación Imperio Ámsterdam.

Se trata de ocho de los 44 imputados en la causa que lidera el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, donde se indaga la utilización de dispensarios de cannabis medicinal como fachada para supuestamente traficar sustancias ilícitas.

Los imputados que quedaron sujetos a la cautelar más gravosa ingresaron a dependencias de la cárcel Santiago 1, donde de acuerdo con una de las defensas, no tendrían todo lo necesario para mantenerse en condiciones que aseguren su salud e integridad.

Conforme expuso la abogada Rocío Berríos ante el tribunal, su representado, Matías Landerer -uno de los directores de MÁ Botanics-, aún no cuenta con colchón ni con frazadas, por lo que requirió autorización para que su familia pueda ingresar dichos elementos. Esto, vía cautela de garantías.

“Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Penal, vengo en solicitar a su señoría cautela de garantías de mi representado, en atención a los siguientes fundamentos: Mi representado se encuentra en prisión preventiva decretada por el tribunal con fecha 2 de septiembre y fue trasladado al día siguiente al módulo 12 del C.D.P. Santiago 1. Este módulo no cuenta con colchones suficientes, ni tampoco frazadas, por lo que mi representado no cuenta con esos elementos básicos”, se lee en el escrito presentado por la penalista el viernes pasado.

Agregó, en ese sentido, que “para que la familia de mi representado pueda llevar dichos elementos al penal, según lo informado por Gendarmería a esta defensora, se requiere un oficio de su señoría que autorice su ingreso.

En atención a los antecedentes, ayer sábado la jueza Paulina Moya emitió un pronunciamiento en que hizo presente que es facultad de Gendarmería disponer de esos objetos y remitió oficio al alcaide del mencionado recinto.

“Que atendido el mérito de lo expuesto, y siendo facultad de Gendarmería de Chile proporcionar dichos elementos, se ordena oficiar al Señor Alcaide del C.D.P. Santiago Uno, a fin de que informe a este Tribunal, indicando de manera concreta si se ha asignado colchón y frazadas al imputado. En caso de no contar éste con tales elementos, se requiere su entrega inmediata; sin perjuicio de adoptar las medidas que estime pertinentes para asegurar su salud, integridad física y psíquica”, se lee en la determinación.

Junto con ello, la magistrada dio un plazo de 48 horas para evacuar respuesta de lo requerido.