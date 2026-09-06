Decepción en el epílogo: Sevilla de Gabriel Suazo cede el empate en casa de Espanyol cuando celebraba heroico triunfo

En el Sevilla se vive un entorno diferente, lejos del pesimismo de la pasada temporada, pero con matices. En su visita a la ciudad de Barcelona dio claras muestras de eso.

El equipo del capitán y titular Gabriel Suazo cedió un empate postrero en casa de Espanyol, cuando ganaba por la mínima después de jugar más de 40 minutos con uno menos.

Los andaluces llegaban a la Ciudad Condal con la firme convicción de mejorar la cara de la última derrota, la primera de la temporada, cuando cayeron 3-1 en su casa frente al Atlético de Madrid. Tenían la pelota, pero no encontraban los espacios para meter a sus atacantes en partido.

Al otro lado, el anfitrión era más directo en su juego. La velocidad de sus jugadores desde el medio hacia adelante, especialmente el joven Alex Calatrava, quien ponía en constante alerta a la última línea visitante, más todavía en el sector del jugador formado en Colo Colo.

La primera ocasión clara fue para los catalanes y llegó desde una pelota detenida. A los 3 minutos, el tiro libre de Javier Hernández obligó a una gran reacción del golero griego Odisseas Vlachodimos, quien debió sacar de emergencia el disparo.

Cerca del cuarto de hora cundió la preocupación sevillista. Calatrava llegaba con ventaja al área y Suazo metió la cabeza para evitar el control. En la jugada, el del Espanyol impactó la cabeza del chileno y se llevó la amarilla por juego temerario.

Tras esa aparente intensidad inicial, el duelo decayó entre faltas e interrupciones. Ambos rivales, con sus respectivos argumentos, intentaban hacer daño, mas no lo lograban. Poco antes de la media hora un remate desviado de Calatrava intentó cambiar el destino.

En la contraparte, los febles intentos de Suazo desde la izquierda hacia el medio encontraban muy poca sintonía con los eventuales receptores. Así, lo más complicado de los andaluces fue un tiro libre de Miguel Sierra que se paseó por el área.

Tras la reanudación del partido, en el tiempo complementario, una jugada bien pudo cambiar la historia. A los 56’, el central sevillista Arouna Sangante derribó al atacante Roberto Fernández en demanda del arco para llevarse la tarjeta roja. El tiro libre posterior dio de lleno en la cabeza de Suazo.

Los anfitriones aprovecharon rápidamente la superioridad numérica. A los 62’, los catalanes abrieron la cuenta con un potente remate de Omar el Hilali, tras un mal rechazo de la zaga andaluza. Tras la revisión del VAR, el juez anuló la conquista por posición de adelanto de Marcos Fernández en la jugada.

Instantes más tarde, Sevilla estaba cerca de hacer la heroica. A los 67’, el portero periquito Marko Dmitrovic sacó repelió con los pies la entrada en solitario de Lucas Stassin. A cinco del final, el belga no falló, aprovechó la indecisión de Espanyol en un lateral y anotó el 1-0.

Nueve minutos de descuento que agrandaron a los anfitriones en el final. En una de las últimas jugadas, Roberto Fernández aprovechó un rebote en el travesaño para conseguir un empate definitivo.

Cepeda a la banca

El Elche será el encargado de cerrar la cuarta fecha de LaLiga. El cuadro ilicitano recibirá a la Real Sociedad, a las 16:30 horas de Chile, con la clara misión de salir del fondo de la tabla. El cuadro de Lucas Cepeda, quien irá a la banca según medios locales, tiene solo un punto.

Misma cantidad que suma el Valencia, equipo que cayó como local 5-0 ante Barcelona, elenco que es el exclusivo puntero de LaLiga con 12 puntos, después de la caída de Real Madrid ante Betis.