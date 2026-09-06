SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Decepción en el epílogo: Sevilla de Gabriel Suazo cede el empate en casa de Espanyol cuando celebraba heroico triunfo

    El equipo andaluz jugó más de 40 minutos con uno menos, tras la expulsión de Sangante. Sin embargo, el gol del belga Lucas Stassin permitió la ventaja, a los 85’. En el octavo minuto de descuento, Marcos Fernández logró el 1-1 para los catalanes.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Gabriel Suazo fue capitán de Sevilla. FOTO: LALIGA.

    En el Sevilla se vive un entorno diferente, lejos del pesimismo de la pasada temporada, pero con matices. En su visita a la ciudad de Barcelona dio claras muestras de eso.

    El equipo del capitán y titular Gabriel Suazo cedió un empate postrero en casa de Espanyol, cuando ganaba por la mínima después de jugar más de 40 minutos con uno menos.

    Los andaluces llegaban a la Ciudad Condal con la firme convicción de mejorar la cara de la última derrota, la primera de la temporada, cuando cayeron 3-1 en su casa frente al Atlético de Madrid. Tenían la pelota, pero no encontraban los espacios para meter a sus atacantes en partido.

    Al otro lado, el anfitrión era más directo en su juego. La velocidad de sus jugadores desde el medio hacia adelante, especialmente el joven Alex Calatrava, quien ponía en constante alerta a la última línea visitante, más todavía en el sector del jugador formado en Colo Colo.

    La primera ocasión clara fue para los catalanes y llegó desde una pelota detenida. A los 3 minutos, el tiro libre de Javier Hernández obligó a una gran reacción del golero griego Odisseas Vlachodimos, quien debió sacar de emergencia el disparo.

    Cerca del cuarto de hora cundió la preocupación sevillista. Calatrava llegaba con ventaja al área y Suazo metió la cabeza para evitar el control. En la jugada, el del Espanyol impactó la cabeza del chileno y se llevó la amarilla por juego temerario.

    Tras esa aparente intensidad inicial, el duelo decayó entre faltas e interrupciones. Ambos rivales, con sus respectivos argumentos, intentaban hacer daño, mas no lo lograban. Poco antes de la media hora un remate desviado de Calatrava intentó cambiar el destino.

    En la contraparte, los febles intentos de Suazo desde la izquierda hacia el medio encontraban muy poca sintonía con los eventuales receptores. Así, lo más complicado de los andaluces fue un tiro libre de Miguel Sierra que se paseó por el área.

    Tras la reanudación del partido, en el tiempo complementario, una jugada bien pudo cambiar la historia. A los 56’, el central sevillista Arouna Sangante derribó al atacante Roberto Fernández en demanda del arco para llevarse la tarjeta roja. El tiro libre posterior dio de lleno en la cabeza de Suazo.

    Los anfitriones aprovecharon rápidamente la superioridad numérica. A los 62’, los catalanes abrieron la cuenta con un potente remate de Omar el Hilali, tras un mal rechazo de la zaga andaluza. Tras la revisión del VAR, el juez anuló la conquista por posición de adelanto de Marcos Fernández en la jugada.

    Instantes más tarde, Sevilla estaba cerca de hacer la heroica. A los 67’, el portero periquito Marko Dmitrovic sacó repelió con los pies la entrada en solitario de Lucas Stassin. A cinco del final, el belga no falló, aprovechó la indecisión de Espanyol en un lateral y anotó el 1-0.

    Nueve minutos de descuento que agrandaron a los anfitriones en el final. En una de las últimas jugadas, Roberto Fernández aprovechó un rebote en el travesaño para conseguir un empate definitivo.

    Cepeda a la banca

    El Elche será el encargado de cerrar la cuarta fecha de LaLiga. El cuadro ilicitano recibirá a la Real Sociedad, a las 16:30 horas de Chile, con la clara misión de salir del fondo de la tabla. El cuadro de Lucas Cepeda, quien irá a la banca según medios locales, tiene solo un punto.

    Misma cantidad que suma el Valencia, equipo que cayó como local 5-0 ante Barcelona, elenco que es el exclusivo puntero de LaLiga con 12 puntos, después de la caída de Real Madrid ante Betis.

    Más sobre:FútbolLaLigaGabriel SuazoSevillaEspanyol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dejan en prisión preventiva a hombre acusado de atacar con parafina a su expareja en Río Bueno

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    El 89% de los españoles culpa a Marruecos de la crisis en Ceuta y un 63% critica gestión del gobierno de Pedro Sánchez

    “México no es ni será colonia”. Sheinbaum responde a Trump por publicación de mapa

    El 64% de los alemanes se muestra “preocupado” por la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt

    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”: Oposición ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

    Lo más leído

    1.
    Hijo de Ancelotti se rinde ante Pellegrini a horas de enfrentar al Betis en la Champions: “No recibe el reconocimiento que merece”

    Hijo de Ancelotti se rinde ante Pellegrini a horas de enfrentar al Betis en la Champions: “No recibe el reconocimiento que merece”

    2.
    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    3.
    DT de Montreal critica a Alexis Sánchez y al plantel en medio de la crisis: “Los jugadores deben mostrar calidad”

    DT de Montreal critica a Alexis Sánchez y al plantel en medio de la crisis: “Los jugadores deben mostrar calidad”

    4.
    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    5.
    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol

    6.
    Capitán de Columbus Crew se rinde frente a la actuación del chileno Gonzalo Tapia tras su jornada de gloria

    Capitán de Columbus Crew se rinde frente a la actuación del chileno Gonzalo Tapia tras su jornada de gloria

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Dejan en prisión preventiva a hombre acusado de atacar con parafina a su expareja en Río Bueno
    Chile

    Dejan en prisión preventiva a hombre acusado de atacar con parafina a su expareja en Río Bueno

    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”: Oposición ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen
    Negocios

    El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen

    Biministro Mas confirma alza de las bencinas y el diésel para esta semana

    El cobre sube y registra su tercer mayor valor en la historia

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?
    Tendencias

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol
    El Deportivo

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol

    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    La mala noticia que recibe Manuel Pellegrini desde directiva del Betis en la previa del debut por la Champions

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos
    Tecnología

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026
    Cultura y entretención

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

    Carolina Melys, autora chilena: “Me interesaba narrar en primer lugar el dolor particular de las madres”

    La Primavera del Libro celebra 15 años y se traslada a la Estación Mapocho

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido
    Mundo

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    El 89% de los españoles culpa a Marruecos de la crisis en Ceuta y un 63% critica gestión del gobierno de Pedro Sánchez

    “México no es ni será colonia”. Sheinbaum responde a Trump por publicación de mapa

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?