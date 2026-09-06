Repasa la histórica victoria de Chile XV sobre Argentina XV para ganar el Americas Rugby Championship
La selección nacional superó al conjunto transandino en la definición del ARC.
Minuto a minuto
Chile XV 28-27 Argentina XV
Finaliza la transmisión
Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.
Try de Chile
79′. Ernesto Tchimino anotó y Garafulic adelantó a Chile en el cierre.
Try de Chile
69′. Matías Dittus anota. Garafulic completa.
Try de Argentina
57′. Maul y try de Vaca. Dogliani ahora sí completo.
Try de Chile
54′. Benjamín Videla cierra una gran jugada para el equipo nacional. Garafulic vuelve a convertir.
Try de Argentina
46′. Line y maul para un try de Martín Vaca. La patada de Dogliani se va ancha
Inicia el segundo tiempo
41′. Ya se juega la segunda mitad en Valparaíso.
Termina el primer tiempo
40+2′. Argentina está superando a Chile en la final del ARC.
Try de Chile
36′. Chile recuperó en el line y Santiago Videla descontó. Matías Garafulic completó la conversión para recortar distancia.
Try de Argentina
29′. Franco Rossetto anota. Dogliani completa.
Amarilla en Argentina
24′. Diego Correa deja al equipo transandino con uno menos por diez minutos debido a una reiteración de penales.
Drop de Argentina
23′. Tras una gran defensa de Chile ante numerosas secuencias ofensivas de Argentina, Dogliani decidió intentar un gol de drop que aumentó la ventaja transandina.
Try de Argentina
7′. Chile atacaba con continuidad. Cuando parecía que el equipo nacional podía abrir el marcador, un error propició la recuperación de Mateo Pasquini cerca de su propia línea de in goal. El transandino recorrió prácticamente todo el campo, dejó a dos chilenos desparramados y anotó.
Ignacio Dogliani falló la conversión.
Inicia el partido
1′. Chile XV y Argentina XV definen al campeón del Americas Rugby Championship.
El XV de Argentina
El XV de Chile
90 años después
hile y Argentina se miden en el Elías Figueroa de Valparaíso por la definición del ARC.
Se trata de un histórico duelo entre ambos elencos, que se enfrentaron por primera vez entre sí hace 90 años, en el primer duelo internacional en la historia del conjunto nacional.
Fue el 20 de septiembre de 1936, y también se desarrolló en Valparaíso. El triunfo en esa oportunidad fue para los transandinos, por 29-0.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre Chile XV y Argentina XV, que se miden en la final del Americas Rugby Championship.
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