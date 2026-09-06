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    EN VIVO

    Repasa la histórica victoria de Chile XV sobre Argentina XV para ganar el Americas Rugby Championship

    La selección nacional superó al conjunto transandino en la definición del ARC.

    Chile venció a Argentina en la final del Americas Rugby Championship. Foto: Chile Rugby.

    Minuto a minuto

    Chile XV 28-27 Argentina XV

    Actualiza el relato

    Finaliza la transmisión

    Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.

    Revisa el comentario del histórico triunfo de Chile

    Try de Chile

    79′. Ernesto Tchimino anotó y Garafulic adelantó a Chile en el cierre.

    Try de Chile

    69′. Matías Dittus anota. Garafulic completa.

    Try de Argentina

    57′. Maul y try de Vaca. Dogliani ahora sí completo.

    Try de Chile

    54′. Benjamín Videla cierra una gran jugada para el equipo nacional. Garafulic vuelve a convertir.

    Try de Argentina

    46′. Line y maul para un try de Martín Vaca. La patada de Dogliani se va ancha

    Inicia el segundo tiempo

    41′. Ya se juega la segunda mitad en Valparaíso.

    Termina el primer tiempo

    40+2′. Argentina está superando a Chile en la final del ARC.

    Try de Chile

    36′. Chile recuperó en el line y Santiago Videla descontó. Matías Garafulic completó la conversión para recortar distancia.

    Try de Argentina

    29′. Franco Rossetto anota. Dogliani completa.

    Amarilla en Argentina

    24′. Diego Correa deja al equipo transandino con uno menos por diez minutos debido a una reiteración de penales.

    Drop de Argentina

    23′. Tras una gran defensa de Chile ante numerosas secuencias ofensivas de Argentina, Dogliani decidió intentar un gol de drop que aumentó la ventaja transandina.

    Try de Argentina

    7′. Chile atacaba con continuidad. Cuando parecía que el equipo nacional podía abrir el marcador, un error propició la recuperación de Mateo Pasquini cerca de su propia línea de in goal. El transandino recorrió prácticamente todo el campo, dejó a dos chilenos desparramados y anotó.

    Ignacio Dogliani falló la conversión.

    Inicia el partido

    1′. Chile XV y Argentina XV definen al campeón del Americas Rugby Championship.

    El XV de Argentina

    El XV de Chile

    90 años después

    hile y Argentina se miden en el Elías Figueroa de Valparaíso por la definición del ARC.

    Se trata de un histórico duelo entre ambos elencos, que se enfrentaron por primera vez entre sí hace 90 años, en el primer duelo internacional en la historia del conjunto nacional.

    Fue el 20 de septiembre de 1936, y también se desarrolló en Valparaíso. El triunfo en esa oportunidad fue para los transandinos, por 29-0.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre Chile XV y Argentina XV, que se miden en la final del Americas Rugby Championship.

    Más sobre:Minuto a minutoEn vivo

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