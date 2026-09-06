Repasa la histórica victoria de Chile XV sobre Argentina XV para ganar el Americas Rugby Championship

90 años después

hile y Argentina se miden en el Elías Figueroa de Valparaíso por la definición del ARC.

Se trata de un histórico duelo entre ambos elencos, que se enfrentaron por primera vez entre sí hace 90 años, en el primer duelo internacional en la historia del conjunto nacional.

Fue el 20 de septiembre de 1936, y también se desarrolló en Valparaíso. El triunfo en esa oportunidad fue para los transandinos, por 29-0.